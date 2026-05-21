Ataque ao Irão

Direto Trump afirma que negociações com o Irão estão “por um fio”

  • ECO
  • 7:41

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com Teerão estão "por um fio", divididas entre um acordo para pôr fim à guerra e a retoma dos ataques contra o Irão.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Trump afirma que negociações com o Irão estão “por um fio”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.