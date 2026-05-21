Direto Trump afirma que negociações com o Irão estão “por um fio”
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que as negociações com Teerão estão "por um fio", divididas entre um acordo para pôr fim à guerra e a retoma dos ataques contra o Irão.
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