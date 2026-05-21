Defesa

Trump vai enviar 5.000 militares norte-americanos para a Polónia

  • eRadar
  • 21 Maio 2026

O presidente dos Estados Unidos anunciou o envio de 5.000 militares norte-americanos para a Polónia, num altura em que se discutia a retirada de contigentes americanos da Europa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou através da sua rede social Truth Social que vai enviar 5.000 militares norte-americanos para a Polónia, justificando a decisão com base na boa relação que tem com o presidente polaco, Karol Nawrocki.

A Polónia tem sido um dos países da NATO do leste da Europa, que tem procurado reforçar a presença de tropas norte-americanas nos seus territórios, a par da Estónia, Letónia, Lituânia e da Roménia.

Em sentido contrário, o inquilino da Casa Branca admitiu no início do mês a retirada de militares norte-americanos da Alemanha, que deverá ser superior aos 5.000 anunciados previamente pelo Pentágono.

O movimento foi interpretado na altura como pressão adicional sobre os aliados europeus para aumentarem o investimento em defesa, num contexto de divergências políticas sobre o conflito com o Irão.

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