⛽Gasóleo e gasolina vão subir dois cêntimos para a semana

Os preços dos combustíveis vão subir na próxima semana. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão subir dois cêntimos, de acordo com os dados do ACP.

Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira, quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana.

Esta semana, o gasóleo desceu 1,4 cêntimos e a gasolina 0,3 cêntimos, tendo em conta o aumento do desconto extraordinário do ISP em 0,7 cêntimos na gasolina e a descida residual (0,02 cêntimos) no gasóleo. O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. O diesel regista um aumento acumulado é de 32,4 cêntimos e a gasolina de 30,6 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 2,5% para os 105,15 dólares por barril, mas caminham para uma queda semanal de 4%, dado o clima de otimismo que se registou durante a semana de que as partes em conflito pudessem chegar a um acordo.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que havia “alguns sinais encorajadores” em torno de um possível acordo com o Irão, acrescentando que se espera que mediadores paquistaneses visitem Teerão enquanto as autoridades iranianas analisam a última proposta de Washington.

A subida esta sexta-feira esta sexta-feira é justificada pelas notícias revelarem que o Líder Supremo do Irão ordenou que as reservas de urânio enriquecido do país permaneçam em território iraniano, o que complica as negociações de paz em curso, uma vez que o desmantelamento do programa nuclear de Teerão continua a ser uma exigência central dos EUA.

O Irão estará também a trabalhar com Omã num quadro para um sistema de portagem permanente que formalizaria o seu controlo sobre o tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz. No entanto, o presidente Donald Trump rejeitou a proposta, insistindo que a via navegável deve permanecer aberta, livre e sem portagens.