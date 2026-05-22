5 coisas que vão marcar o dia

A Moody’s vai anunciar esta sexta-feira a sua avaliação do rating de Portugal. Kevin Warsh toma posse como novo presidente da Reserva Federal. A reunião informal do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) e a reunião do Eurogrupo arrancam em Nicósia, no Chipre, enquanto o encontro de Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO na Suécia termina. O Banco de Portugal divulga vários indicadores, entre os quais a dívida, assim como número de adesões à moratória de crédito na sequência das tempestades.

Moody’s avalia rating de Portugal

A agência norte-americana Moody’s vai anunciar na sexta-feira a decisão sobre o rating de Portugal. Na última avaliação, a 14 de novembro do ano passado, manteve a notação em A3, que corresponde ao sétimo grau da categoria de investimento de qualidade e manteve também a perspetiva estável.

Kevin Warsh toma posse como novo presidente da Reserva Federal (Fed)

O Presidente norte-americano, Donald Trump, dá posse a Kevin Warsh esta sexta-feira, nomeado por si para liderar a Reserva Federal e suceder a Jerome Powell, cujo mandato terminou a 15 de maio. A cerimónia terá lugar na Casa Branca. Kevin Warsh, de 56 anos, regressa à instituição 20 anos depois de dar os primeiros passos como banqueiro central, sendo que aos 35 anos foi nomeado o governador mais jovem da história.

Início da reunião informal Ecofin e do Eurogrupo no Chipre

O ministro das Finanças cipriota e o governador do Banco Central de Chipre recebem na sexta-feira os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pelas Finanças e os governadores dos bancos centrais da UE em Nicósia, para discussões informais de dois dias sobre a formulação de políticas económicas e financeiras em resposta aos desafios económicos que a UE enfrenta. Os ministros irão debater os mais recentes desenvolvimentos macroeconómicos na Zona Euro, com base nas previsões de primavera da Comissão, incluindo uma análise das tendências recentes nos mercados de energia.

Estatísticas do Banco de Portugal

O Banco de Portugal divulga esta sexta-feira os dados relativos à dívida e ao financiamento das administrações públicas de Portugal do mês de março e a dívida direta do Estado relativamente ao mês de abril. A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira também atualiza o número de adesões à moratória de crédito na sequência das tempestades.

Termina reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros NATO

Termina esta sexta-feira a reunião dos responsáveis pela política externa dos Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), centrada na guerra no Irão e presidida pelo secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte. Portugal está representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que dará declarações à comunicação social por volta das 13h00. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também participa na reunião, em Helsingborg, na Suécia.