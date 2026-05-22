Administração do Banco Montepio inicia funções com Azevedo Pereira como CEO
José Azevedo Pereira, ex-diretor da Autoridade Tributária e antigo CEO do Eurobic, substitui Pedro Leitão no cargo e vai liderar uma equipa de gestão com mais cinco membros.
A nova administração do Banco Montepio iniciou funções esta sexta-feira para o mandato até 2029, com José Azevedo Pereira como presidente executivo do banco da Associação Mutualista, adiantou a instituição em comunicado enviado ao mercado.
José Azevedo Pereira, ex-diretor da Autoridade Tributária e antigo CEO do Eurobic, substitui Pedro Leitão no cargo e vai liderar uma equipa de gestão com mais cinco membros: Ângela Barros, Isabel Pereira da Silva, José Carlos Mateus, Nuno Carvalho e Manuel Domingues. Este último inicia funções a 1 de junho.
Já Manuel Ferreira Teixeira mantém-se como presidente não executivo. Entre os não executivos estão ainda os vogais Eugénio Batista, Laura Chaves, Maria Thadeu, Maria Bica e Sara Fonseca.
O banco registou lucros de 23,6 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 31% em relação ao mesmo período do ano passado.
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