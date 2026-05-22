Aeroporto do Porto reforça ligação a Nova Iorque e aposta nos EUA

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro reforça a sua posição internacional com um voo direto diário para Nova Iorque (JFK), operado pela Delta Air Lines, consolidando a aposta no mercado norte-americano e no eixo transatlântico. Para o verão de 2026, está prevista a abertura de 21 novas rotas, abrangendo destinos europeus e de médio e longo curso.

A ligação à cidade norte-americana insere-se numa estratégia de expansão da conectividade internacional do aeroporto, que já inclui rotas para Newark e Boston, reforçando os Estados Unidos como um dos mercados em maior crescimento no Porto.

“O JFK é um aeroporto global, diversificado e competitivo. Está ligado a mais de 134 aeroportos, em 34 países e quatro continentes”, afirmou o CEO da ANA/Vinci Airports, Thierry Ligonnière, na cerimónia de inauguração da nova rota Porto–Nova Iorque, que decorreu esta sexta-feira no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

A Delta Air Lines destacou igualmente a procura crescente entre os dois destinos. “Há muita procura por parte dos americanos que vêm para Portugal de férias, assim como por parte dos clientes locais que voltam para Nova Iorque via JFK”, afirmou Paul Hassenstab, diretor de vendas da companhia para a região Europa, Médio Oriente e África.

“O que estamos a fazer é aproximar o Porto dos EUA e os EUA do Porto”, acrescentou o representante da Delta Air Lines na cerimónia de inauguração.

Também o Turismo do Porto e Norte sublinhou a relevância da nova rota para a região. “Esta nova rota é importante. Hoje é um dia de facto muito feliz para a região do Porto e Norte porque vamos continuar a investir naquele que é um dos mercados estratégicos, que é o mercado americano”, afirmou o presidente, Luís Pedro Martins.

Hoje é um dia de facto muito feliz para a região do Porto e Norte porque vamos continuar a investir naquele que é um dos mercados estratégicos, que é o mercado americano. Luís Pedro Martins Presidente do Turismo do Porto e Norte

O líder do Turismo Porto e Norte destacou ainda o crescimento do mercado norte-americano na região, que subiu de oitava para segunda posição em poucos anos, ocupando já o primeiro lugar em alguns destinos, como o Douro.

O CEO da ANA/Vinci Airports reforçou a importância do aeroporto na rede internacional. “O Aeroporto do Porto tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura estratégica na conectividade internacional do país, com particular destaque para o eixo transatlântico”, afirmou.

Em 2025, o aeroporto portuense registou 16,6 milhões de passageiros, consolidando a sua trajetória de crescimento e reforçando o papel na conectividade internacional da região Norte. Para o verão de 2026, está também prevista a abertura de 21 novas rotas, reforçando a expansão da oferta para destinos europeus e intercontinentais.