Os aeroportos alemães estão a registar atrasos e filas nos controlos fronteiriços não-Schengen devido ao novo sistema europeu de entradas e saídas (EES), embora sem o cenário de disfunção frequentemente associado ao aeroporto de Lisboa.

Nos últimos meses, vários meios alemães relataram dificuldades operacionais em aeroportos como Frankfurt, Berlim e Munique, sobretudo relacionadas com a adaptação aos novos sistemas biométricos europeus. O Die Zeit destacou este ano a introdução gradual do sistema EES no aeroporto de Frankfurt, descrevendo o abandono progressivo dos tradicionais carimbos físicos no passaporte com a expressão “Adieu Passstempel”.

O novo sistema europeu prevê recolha de fotografia facial e impressões digitais de passageiros não pertencentes à União Europeia para reforçar o controlo das fronteiras externas do espaço Schengen. Segundo meios especializados alemães, os principais problemas têm estado relacionados com falhas técnicas, adaptação dos sistemas e falta de pessoal em períodos de maior movimento, levando em alguns casos a longos tempos de espera nos controlos não-Schengen.

As autoridades aeroportuárias alemãs têm procurado responder através da instalação de quiosques automáticos e sistemas de pré-registo biométrico, incluindo no aeroporto Berlin Brandenburg (BER).

Apesar dos constrangimentos, a situação nos aeroportos alemães continua geralmente descrita como transitória e ligada à implementação tecnológica, ao contrário da perceção mais estruturalmente negativa associada ao aeroporto de Lisboa entre viajantes frequentes e fóruns internacionais.