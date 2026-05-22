BeOne Medicines lança campanha global de sensibilização para o cancro com o antigo guarda-redes Tim Howard

A iniciativa conta com a participação de guarda-redes internacionais de renome, incluindo o antigo guarda-redes da seleção masculina dos EUA, Tim Howard.

A empresa explicou que a campanha será acompanhada por uma contribuição de solidariedade de 300.000 dólares para apoiar comunidades ligadas ao cancro nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Este compromisso inclui a criação de mini campos de futebol perto de centros oncológicos com a U.S. Soccer Foundation, bem como diferentes ações de solidariedade promovidas pelos colaboradores da BeOne.

“Tal como no futebol cada paragem pode mudar um jogo, os avanços contra o cancro também são construídos passo a passo: em laboratórios, na prática clínica e em conjunto com os doentes e as suas famílias. ‘ ‘One Save Changes Everything’ quer reconhecer o trabalho de investigadores, profissionais de saúde, cuidadores e pacientes que, todos os dias e muitas vezes de forma discreta, contribuem para mudar vidas. A BeOne nasceu com essa vocação: agir rapidamente, continuar a impulsionar a inovação e fazer com que os avanços cheguem a mais pacientes, onde quer que estejam. É por isso que tudo o que fazemos”, disse John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da BeOne Medicines.

Howard, considerado uma das grandes figuras do futebol internacional, alcançou em 2014 contra a Bélgica um recorde absoluto de 16 defesas no mesmo jogo internacional. Como a empresa explicou, essa reunião reflete o espírito de ‘One Save Muda Tudo’: a importância de estar preparado, reagir no momento chave e não desistir quando mais importa.

A relação do antigo guarda-redes com a campanha também tem um componente pessoal. Quando tinha 11 anos, o avô foi diagnosticado com cancro. Com o tempo, Howard apontou que aprendeu a valorizar ainda mais aqueles pequenos momentos partilhados com a família que acabaram por ter um significado especial.

“Os momentos mais importantes nem sempre são os mais visíveis. Quando o meu avô adoeceu, o que mais me marcou foi ver como a minha família estava ao seu lado, discretamente, constantemente e quando realmente importava. Ensinaram-me que estar presente, preparado e disposto a agir pode mudar tudo. É por isso que colaborar com a BeOne faz tanto sentido para mim: porque é também a forma deles acompanharem os pacientes, todos os dias e em todo o mundo, quando mais precisam”, disse Howard.

A BeOne anunciou ainda que em breve serão anunciados novos guarda-redes internacionais e vozes da comunidade oncológica para apoiar a campanha e reforçar a sua dimensão global.

A iniciativa inclui ainda uma colaboração com a U.S. Soccer Foundation para promover a criação de mini campos de futebol perto de centros oncológicos, com o objetivo de oferecer espaços de brincadeira e ligação a famílias afetadas pelo cancro.

“O futebol tem uma capacidade única de gerar alegria e união mesmo nos momentos mais complicados. A criação de mini-campos perto de centros oncológicos permitirá oferecer espaços permanentes e acessíveis às famílias que mais precisam. Temos orgulho em colaborar com a BeOne numa iniciativa que terá um impacto real nas suas vidas”, disse Ed Foster-Simeon, presidente e CEO da U.S. Soccer Foundation.

Mais de 12.000 colaboradores da BeOne em todo o mundo também participarão na campanha através de ações de voluntariado. Cada hora que os colaboradores gastam a apoiar as suas comunidades será transformada numa contribuição financeira até 300.000 dólares para organizações sem fins lucrativos.

A campanha ‘One Save Changes Everything’ é lançada globalmente e a empresa anunciou que em breve irá fornecer mais informações sobre a iniciativa.

“Iniciativas como ‘One Save Changes Everything’ são um exemplo de como a BeOne Medicines procura reforçar uma visão da oncologia que vai além do desenvolvimento de tratamentos. A empresa, que mantém uma forte atividade de investigação em cancros hematológicos, como a leucemia linfocítica crónica (LLC), e em tumores sólidos, pretende também aproximar-se do quotidiano dos pacientes e das suas famílias através de projetos que proporcionem apoio, visibilidade e espaços para acompanhamento fora do campo estritamente clínico”, concluiu a empresa.