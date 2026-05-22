Ciência relaciona a recuperação do corpo com o ambiente em que repousa

Enquanto prestas atenção ao que comes ou a quanto exercício fazes, continuas a ignorar algo que acompanha cada respiração durante a noite: o ambiente em que o corpo tenta recuperar, regenerar-se e manter o seu equilíbrio biológico.

As pessoas passam quase 33% da sua vida num dos processos a que raramente se presta atenção quando se fala de saúde: o sono. Acima de tudo, pensar não só no ato em si, mas também no ambiente onde esta pausa decorre.

Neste contexto, entra o exposoma, um termo cada vez mais conhecido na biomedicina que abrange todos os fatores externos e pessoais que afetam a saúde ao longo da vida: qualidade do ar, stress ou poluição ambiental. O conceito está a ganhar força nos modelos de saúde preventiva porque ajuda a explicar porque é que duas pessoas com hábitos semelhantes podem envelhecer de forma completamente diferente.

O foco hoje não está apenas em quanto tempo as pessoas vivem, mas em como vivem esses anos. É aqui que entra o conceito de healthspan: o período da vida em que a energia, a funcionalidade e o bem-estar físico e mental são mantidos. O exposoma é o fator que afeta diretamente a esperança de saúde.

Durante o sono, o corpo ativa alguns dos seus processos mais importantes: regeneração de tecidos, reparação celular, regulação hormonal e recuperação neurológica. O problema é que muitas vezes o corpo tenta recuperar em ambientes desfavoráveis: ar carregado de partículas, poluição luminosa ou externa, entre outros.

Nesta perspetiva, estão a surgir novas tecnologias focadas não na cura, mas na otimização do ambiente onde o corpo recupera naturalmente. Um dos exemplos deste tipo de inovação em Espanha é a Biow, uma tecnologia que trabalha com o conceito de biomodulação do expossoma pessoal. O dispositivo procura transformar o quarto num ambiente modulado e respirável, reduzindo as nanopartículas ambientais e gerando energia biodisponível que o corpo pode aproveitar durante as horas de sono.

Investigações recentes, realizadas pela Biow em colaboração com universidades e instituições especializadas, sugerem que a qualidade do ar no quarto influencia diretamente a profundidade do sono e a capacidade do corpo de recuperar. Respirar corretamente durante a noite promove uma melhor oxigenação celular e ajuda a reduzir parte do stress oxidativo associado ao envelhecimento biológico.

O objetivo não é substituir hábitos saudáveis, mas sim melhorar algo que o corpo já faz por si só: recuperar enquanto descansa. Este tipo de abordagens está diretamente ligado a uma tendência crescente na medicina preventiva e na longevidade funcional: ajudar o corpo a manter a sua eficiência energética, reduzir o desgaste celular e preservar a vitalidade por mais tempo.