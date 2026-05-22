Direto Embaixador iraniano no Líbano na lista de novas sanções dos EUA contra Hezbollah
Donald Trump declarou que as negociações com Teerão estão “por um fio”, divididas entre um acordo para pôr fim à guerra e a retoma dos ataques. O Irão reivindicou jurisdição sobre o Estreito de Ormuz.
O Departamento do Tesouro norte-americano impôs quinta-feira durante a noite sanções a nove indivíduos, incluindo o embaixador do Irão no Líbano, acusando-os de obstrução ao desarmamento do grupo xiita Hezbollah, apoiado por Teerão e considerado terrorista pelos Estados Unidos.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.
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