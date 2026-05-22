Ataque ao Irão

Direto Embaixador iraniano no Líbano na lista de novas sanções dos EUA contra Hezbollah

  • ECO
  • 10:35

Donald Trump declarou que as negociações com Teerão estão “por um fio”, divididas entre um acordo para pôr fim à guerra e a retoma dos ataques. O Irão reivindicou jurisdição sobre o Estreito de Ormuz.

O Departamento do Tesouro norte-americano impôs quinta-feira durante a noite sanções a nove indivíduos, incluindo o embaixador do Irão no Líbano, acusando-os de obstrução ao desarmamento do grupo xiita Hezbollah, apoiado por Teerão e considerado terrorista pelos Estados Unidos.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Embaixador iraniano no Líbano na lista de novas sanções dos EUA contra Hezbollah

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Ivo Rosa diz que independência judical foi “posta em causa”

ECO,

Magistrado enviou carta de 42 páginas ao Presidente da República e ao presidente do Parlamento a expor os detalhes dos oito inquéritos-crime do MP e a apelar para que se pronunciem sobre o assunto.