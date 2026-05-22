Embaixador iraniano no Líbano na lista de novas sanções dos EUA contra Hezbollah

O Departamento do Tesouro norte-americano impôs quinta-feira durante a noite sanções a nove indivíduos, incluindo o embaixador do Irão no Líbano, acusando-os de obstrução ao desarmamento do grupo xiita Hezbollah, apoiado por Teerão e considerado terrorista pelos Estados Unidos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.