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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 105 milhões de euros

  • ECO
  • 20:22

O jackpot desta sexta-feira é de 105 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 105 milhões de euros, decorreu sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta sexta-feira, 22 de maio:

Números: 6, 22, 26, 31 e 37

Estrelas: 5 e 8

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