Fábrica da Altri na Figueira conquista 48 hectares à Mata do Urso em troca de 190 hectares em Portalegre

A Celbi, empresa há 20 anos inserida no grupo Altri, vai receber 48 hectares de terrenos pertencentes ao Estado na Mata Nacional do Urso, no concelho da Figueira da Foz, para “alargamento do perímetro industrial” da sua fábrica de fibras celulósicas, entregando, em permuta, três terrenos na Serra de São Mamede, no distrito de Portalegre, num total de 190,5 hectares.

A informação consta do Decreto 13/2026, publicado nesta sexta-feira em Diário da República. No mesmo diploma, destaca-se a entrega, em 1968, de um terreno de 117 hectares à Sociedade Celulose Billerud, que viria a construir ali a atual fábrica da Celbi, e que, com esse procedimento, essa área ficou excluída do regime florestal.

Agora, lê-se no Decreto do Governo de Luís Montenegro, a “Celulose Beira Industrial, S. A. [Celbi] pretende ampliar as instalações da fábrica existente neste local, pelo que necessita de uma área de 47,971 hectares da Mata Nacional do Urso, uma vez que não existe outra alternativa de localização”.

Assegurando que “a referida exclusão não tem qualquer impacto negativo no ordenamento e na gestão florestal da Mata Nacional do Urso” e que a decisão teve parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o Governo salienta que a área em regime florestal é aumentada em 142 hectares, com a “submissão ao regime florestal total da área com a dimensão de 190,5 hectares”.

A Celbi tem dez anos para ampliar o perímetro industrial, período a partir do qual as três parcelas regressam à Mata Nacional do Urso.

Baseando-se em legislação com 125 anos, o Decreto publicado nesta sexta-feira indica que, “como compensação pela exclusão do regime florestal” dos 48 hectares de património fundiário do Estado agora entregues à Celbi, a mesma empresa compensa com “a submissão ao mesmo regime de outra área de 190,5 hectares, localizada na Serra de São Mamede, propriedade da empresa detentora do perímetro industrial”.

As três parcelas de terreno estão “localizadas na Serra de São Mamede, no concelho de Marvão, denominadas Penha Cabreira, com uma área de 83,3 hectares, Selada, com uma área de 57,6 hectares, e Ribeira de São Brás, com uma área de 49,6 hectares”.

A decisão foi aprovada em Conselho de Ministros de 12 de março e referendada pelo Presidente da República, António José Seguro, a 18 de maio. O ECO contactou a Altri sobre esta operação e encontra-se a aguardar resposta.