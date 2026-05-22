Força Aérea está a recrutar oficiais, sargentos e praças. Tem 613 vagas

A Força Aérea Portuguesa está a recrutar para regime de contrato praças, sargentos e oficiais, com um total de 613 vagas.

“As oportunidades em aberto abrangem diferentes regimes de ingresso, categorias e áreas funcionais, proporcionando diversas vias de acesso à carreira militar na Força Aérea”, refere a Força Aérea em comunicado.

O ramo da Armada tem vagas para concursos em regime de contrato para sargentos, com um total de 164 vagas, com as vagas a decorrer até 28 de maio. A decorrer até 21 julho está o concurso para a Academia da Força Aérea, neste caso o número de vagas, ainda não está fechado, clarifica porta-voz da Força Aérea ao ECO/eRadar.

“Os interessados em estabelecer um vínculo permanente podem ingressar na Academia da Força Aérea, onde terão a oportunidade de prosseguir os estudos após a conclusão do 12.º ano, através de vários mestrados integrados”, pode ler-se em comunicado.

A decorrer até 24 de agosto está o concurso para praças e oficiais, com um total de 261 e 188 vagas, respetivamente, adianta porta-voz da Força Aérea.

“Os concursos destinam-se a candidatos com diferentes níveis de habilitação académica, de acordo com o regime de ingresso e a especialidade pretendida, proporcionando oportunidades de formação e desenvolvimento nas vertentes técnica, militar e humana. As áreas disponíveis incluem operações aéreas, engenharia, manutenção, informática, administração, saúde, segurança, meteorologia, música, entre outras“, detalha comunicado.

As condições de admissão e processos de candidatura podem ser consultadas junto do centro de recrutamento da Força Aérea.