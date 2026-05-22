Francisco de Mendonça Tavares é o novo Of Counsel da Paxlegal

A Paxlegal anuncia a integração de Francisco de Mendonça Tavares na qualidade de Of Counsel, reforçando as áreas de Corporate, Mercado de Capitais, Private Clients e Investimento. Com mais de 25 anos de advocacia, Francisco de Mendonça Tavares tem experiência nas áreas de Direito Societário, M&A, Bancário e Financeiro e Imobiliário, conjugando a prática jurídica com uma intervenção ativa nos setores do capital de risco, private equity e governo societário.

Segundo António Patrício, Sócio Fundador da Paxlegal: “Estamos muito satisfeitos por contar com o Francisco num momento importante de crescimento da Paxlegal. A sua integração reforça as nossas áreas de Corporate, Mercado de Capitais e Private Clients, acompanhando a crescente sofisticação e internacionalização dos assuntos que nos são confiados”. E acrescenta: “O Francisco alia uma sólida experiência técnica a uma visão estratégica muito diferenciadora, com profundo conhecimento do mercado nacional e internacional. A sua entrada representa um reforço muito relevante para a Paxlegal, tanto pela qualidade técnica como pela capacidade de compreender os desafios dos clientes numa perspetiva prática e estratégica”.

Ao longo do seu percurso, Francisco de Mendonça Tavares acompanhou operações complexas de investimento, reorganização societária e estruturação patrimonial, assessorando igualmente clientes privados, family offices e grupos empresariais em matérias relacionadas com gestão de património, sucessão e reorganização de empresas familiares.

Em paralelo com o exercício da advocacia, Francisco de Mendonça Tavares tem desempenhado funções de relevo no domínio empresarial e do investimento, incluindo a participação em operações de venture capital e o exercício de cargos de administração executiva e não executiva, bem como funções de governo societário em diversos grupos empresariais. É ainda sócio fundador e administrador de uma sociedade de capital de risco regulada pela CMVM, participando ativamente na estruturação de fundos, relações com investidores, originação e execução de investimentos.

Francisco de Mendonça Tavares é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, possui um LL.M. em International Business Law pelo King’s College London e uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças pela Universidade Católica Portuguesa.