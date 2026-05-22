Fruta e legumes são o centro da nova campanha do Pingo Doce
A campanha, com criatividade da BBDO, estará presente em televisão, digital, rádio e exterior. O planeamento de meios está a cargo da Initiative.
O Pingo Doce lançou uma nova campanha dedicada à categoria de fruta e legumes, assente no conceito “Escolher a melhor fruta e legumes dá muito trabalho. Deixe-nos ser nós a tê-lo”.
Com criatividade da BBDO, a nova campanha parte de “uma realidade próxima dos consumidores: a escolha de frescos exige tempo, atenção e conhecimento, sendo um processo único para cada pessoa“, explica a retalhista, em comunicado. Apalpar, cheirar e olhar são alguns dos truques apresentados ao longo do anúncio.
No entanto, o Pingo Doce pretende reforçar o trabalho que é feito nos bastidores. “Esta campanha reflete o trabalho exigente que está por detrás da fruta e dos legumes que chegam diariamente às lojas. Desde a escolha dos produtores até à reposição, acompanhamos cada etapa para garantir frescura e qualidade”, afirma Gabriela Pacheco, diretora de qualidade do Pingo Doce, citada em comunicado.
A campanha estará presente em televisão, digital, rádio e exterior, estando o planeamento de meios a cargo da Initiative.
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