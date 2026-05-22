Instituto Coordenadas acredita que a lei de saúde do Governo ameaça o modelo catalão e pode deteriorar o cuidado de milhares de pacientes

Concluiu que a regulamentação promovida pelo Ministério da Saúde “baseia-se num diagnóstico errado do modelo catalão” e pode acabar por gerar uma forte deterioração funcional. competência, economia e cuidado no sistema de saúde da comunidade.

O relatório argumenta que o debate aberto pelo governo central sobre a colaboração público-privada está a ser abordado a partir de uma lógica alheia à realidade histórica e estrutural de um sistema de saúde eficiente que está integrado na rede pública catalã há mais de quarenta anos.

“O SISCAT não é um processo de privatização da saúde pública. É exatamente o oposto: a incorporação histórica de fundações, consórcios, ordens religiosas e entidades civis num sistema de responsabilidade pública financiado e planeado pela Generalitat”, diz Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do ICGEA.

A análise recorda que a Catalunha foi a primeira comunidade autónoma a assumir competências em saúde, em 1981, e que a Lei de Planeamento da Saúde da Catalunha (LOSC) de 1990 consolidou um modelo de disposição plural que integra hospitais de todo o espectro de propriedade sob financiamento público.

Atualmente, o SISCAT integra 68 hospitais de cuidados agudos, 434 centros de cuidados primários, 102 centros de saúde social e 40 centros de saúde mental com hospitalização, além de milhares de recursos de transporte e emergências de saúde espalhados por todo o território catalão.

MODELO CATALÃO

O Instituto Coordenadas sublinha que o modelo de saúde catalão tem uma singularidade histórica que o diferencia dos restantes sistemas regionais. Mesmo antes da criação do Sistema Nacional de Saúde, a Catalunha já possuía uma extensa rede de cuidados de saúde construída através de fundações de caridade, sociedades mútuas industriais, ordens hospitalares e consórcios territoriais. Quando a Generalitat assumiu os poderes de saúde, optou por integrar esta rede no sistema público em vez de a substituir.

“O modelo de saúde catalão não nasceu da externalização de serviços públicos pré-existentes. A histórica rede hospitalar é precisamente a base sobre a qual a saúde pública catalã foi posteriormente construída”, explica Jesús Sánchez Lambás.

A análise do ICGEA recorda que alguns dos principais centros SISCAT (como o Hospital Clínic, Vall d’Hebron, Sant Pau ou Sant Joan de Déu) são hoje autênticos polos europeus de investigação biomédica, inovação clínica e transferência científica, cuja autonomia organizacional é um dos seus principais ativos competitivos.

O Hospital Clínico realiza uma intensa atividade de investigação através do IDIBAPS e do seu ecossistema universitário e científico ligado à Universidade de Barcelona; O Vall d’Hebron estabeleceu-se como um dos maiores complexos hospitalares e de investigação biomédica do sul da Europa através do Instituto de Investigação Vall d’Hebron (VHIR); Sant Pau mantém uma estrutura poderosa de investigação translacional e medicina personalizada; e Sant Joan de Déu é uma referência internacional em oncologia pediátrica, terapias avançadas e doenças raras.

Para a ICGEA, grande parte desta capacidade de inovação foi possível precisamente graças a modelos organizacionais flexíveis, com autonomia de gestão responsável e capacidade de colaboração entre o sistema de saúde, universidades, investigação básica e aplicada, e o tecido empresarial.

“O debate político nacional tenta aplicar categorias ideológicas simplificadas a uma realidade complexa. Equiparar o modelo catalão a um esquema de privatização é tendencioso e um erro conceptual que pode ter consequências muito graves na capacidade do sistema para a inovação biomédica”, diz Jesús Sánchez Lambás.

Além disso, a ICGEA destaca que o modelo SISCAT manteve um amplo consenso político e social durante décadas e foi preservado e melhorado por todos os governos de diferentes tendências na Catalunha.

A ICGEA alerta que o projeto de lei transcende a área da saúde e pode acabar por afetar o quadro regional de competências. Uma regressão centralista que trai o pilar do sistema regional: aproximar os serviços dos cidadãos em áreas com capacidade de autorregulação.

A análise considera especialmente relevante que a lei torne a gestão indireta uma fórmula “excecional”, sujeita a avaliações técnicas prévias e condicionada a requisitos administrativos que possam dificultar a renovação de acordos estruturais do sistema catalão.

“Não estamos apenas a enfrentar uma lei de saúde. Estamos a enfrentar uma regulamentação que condiciona a capacidade das comunidades autónomas de organizarem os seus próprios sistemas de saúde, após o grande esforço bem-sucedido para aproximar a capacidade de decisão dos cidadãos que utilizam o serviço”, afirma Jesús Sánchez Lambás.

A análise recorda que o Estatuto de Autonomia atribui à Generalitat poderes exclusivos sobre a organização e funcionamento do sistema de saúde catalão e alerta que uma interpretação abrangente do texto poderia, de facto, alterar o modelo de provisão concebido pela Catalunha durante mais de quatro décadas.

Neste contexto, a ICGEA considera a definição de “privatização” incluída no projeto de lei particularmente preocupante, pois incorpora referências amplas à participação de entidades privadas “em qualquer uma das suas modalidades”, uma redação que pode gerar incerteza jurídica sobre o futuro encaixe das fundações de consórcios, e associações que abrangem os aspetos capilares do modelo de saúde para chegar onde o Estado não alcança. todos integrados no SISCAT.

IMPACTO

A análise do ICGEA conclui também que os centros subsidiados pelo Estado não são um complemento marginal do sistema, mas sim uma parte essencial da capacidade de saúde da Catalunha, e limitar a capacidade operacional da rede subsidiada catalã não reduzirá a pressão sobre os cuidados, mas poderá agravá-la. Os centros subsidiados representam uma parte estrutural histórica do sistema de saúde catalão e fornecem cobertura hospitalar, social e de saúde mental em muitas regiões onde não existe infraestrutura alternativa de ICS.

No final de 2025, o sistema de saúde catalão acumulou mais de 914.000 pessoas em listas de espera para intervenções, exames de diagnóstico ou consultas ambulatórias, enquanto o atraso médio cirúrgico atingiu os 142 dias.

“Propor restrições estruturais ao SISCAT e pensar que enfraquecer a rede concertada catalã irá automaticamente reforçar a saúde pública num contexto de elevada pressão nos cuidados de saúde é ignorar completamente a realidade operacional do sistema e como os cuidados de saúde realmente funcionam na Catalunha. O resultado pode ser exatamente o oposto: mais pressão, mais atraso e menos capacidade de resposta aos pacientes”, diz Jesús Sánchez Lambás.

A análise do ICGEA alerta que qualquer estratégia destinada a enfraquecer ou substituir progressivamente o modelo SISCAT teria um impacto económico de enorme magnitude nas finanças públicas catalãs.

O relatório recorda que a Catalunha mantém durante anos uma forte tensão estrutural entre o orçamento inicial de saúde e as despesas de saúde efetivamente executadas. Em 2024, os gastos em saúde na Catalunha aproximaram-se dos 16.000 milhões de euros, comparados com um orçamento inicial de 12.800 milhões, enquanto as previsões reais de despesa para 2026 poderão atingir 17.250 milhões. A isto junta-se o aumento da despesa acumulada de deslocados no sistema de saúde catalão, que, segundo dados do Gabinete de Auditoria, ultrapassou os 3.600 milhões de euros.

“O sistema de saúde catalão já está a operar sob uma pressão financeira extraordinária. Pensar que pode absorver subitamente a substituição de milhares de camas, centros e profissionais atualmente integrados no SISCAT carece de análise económica”, diz Jesús Sánchez Lambás.

O estudo sublinha que mais de 24% da despesa pública catalã em saúde é atualmente canalizada através de acordos com entidades privadas e sem fins lucrativos integradas no sistema público. O desaparecimento ou limitação estrutural deste modelo obrigaria a Generalitat a assumir diretamente infraestruturas, pessoal, sistemas tecnológicos e custos laborais de dimensões enormes.

Entre elas, a integração de mais de 60.000 profissionais atualmente sujeitos ao acordo SISCAT em estruturas estatutárias ou de funcionários públicos que são inevitavelmente mais dispendiosas. Bem como a necessidade de adquirir, absorver ou compensar os ativos de dezenas de hospitais, centros de saúde e dispositivos de saúde atualmente geridos por fundações e consórcios, ou a adaptação administrativa, tecnológica e organizacional de centenas de estruturas de saúde a modelos de gestão direta.

“O debate não pode ser colocado em termos ideológicos abstratos. O modelo catalão não tem apenas uma dimensão de saúde e territorial; Tem também uma dimensão económica e científica crítica. Substituí-lo implica um retrocesso de pelo menos dez anos e exigiria recursos financeiros que nenhuma administração tem atualmente disponível”, diz Jesús Sánchez Lambás.

A ICGEA também alerta que o efeito da lei já começa a fazer-se sentir mesmo antes da sua aprovação parlamentar final. De acordo com a análise, a incerteza regulatória sobre o futuro dos acordos e mecanismos de colaboração já estaria a afetar as decisões de planeamento, investimento e contratação em numerosos centros SISCAT.

“A incerteza quanto ao quadro regulatório já é um fator na deterioração do sistema. O dano não começa quando uma lei entra em vigor; mas quando hospitais e centros já não têm certeza sobre o quadro em que devem planear investimentos, pessoal ou atividade de cuidados”, diz Jesús Sánchez Lambás.

O ICGEA considera que o principal risco do projeto de lei não é apenas a saúde, mas também estratégico: questionar um modelo que permitiu à Catalunha sustentar durante décadas uma das redes de inovação em saúde, ciência e biomedicina mais avançadas do sistema espanhol.