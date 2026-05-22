Kristin. Ministro da Economia vai ter “uma conversa com as seguradoras” para acelerar pagamentos

O ministro da Economia disse no Parlamento que conta ter “uma conversa com as seguradoras” para tentar acelerar os pagamentos na sequência do comboio de tempestades. Reconheceu que o “processo de indemnização de pessoas cujas casas foram afetadas está a correr de forma muito diferenciada” e lamentou que haja “municípios muitíssimo mais lentos e alguns [que] ainda não avaliaram nenhuma casa”.

“Conto ter uma conversa com as seguradoras para chamar a atenção para a oportunidade que seria fazerem adiantamentos por conta dos valores que vierem a ser apurados”, referiu Manuel Castro Almeida esta sexta-feira, durante uma audição na Assembleia da República.

Em resposta ao Livre, o ministro lembrou que “o Governo não dá instruções às seguradoras”, mas recordou que as conversas que teve com “as seguradoras no sábado a seguir às tempestades foi um apelo no sentido de mobilizarem o máximo de recurso para a região de Leiria. “E isso aconteceu. As seguradoras foram sensíveis”, frisou. “Mas também já me disseram que estão a demorar demasiado tempo no pagamento, na conclusão dos processos”, acrescentou. Razão pela qual conta ter agora esta nova “conversa”.

Castro Almeida reconheceu que “ainda há muito a fazer nos apoios até dez mil euros, apesar de 13 municípios já terem concluídos” a análise de todas as candidaturas e outros dez já terem ultrapassarem os 90%. No entanto, também “há municípios que ainda não analisaram nenhuma”, reconheceu.