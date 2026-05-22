Kristin. Ministro da Economia vai ter “uma conversa com as seguradoras” para acelerar pagamentos
Castro Almeida reconheceu que já lhe chegaram críticas aos atrasos das seguradoras para fazerem os pagamentos. Vai "ter uma conversa" para apelar ao pagamento de adiantamentos dos sinistros.
O ministro da Economia disse no Parlamento que conta ter “uma conversa com as seguradoras” para tentar acelerar os pagamentos na sequência do comboio de tempestades. Reconheceu que o “processo de indemnização de pessoas cujas casas foram afetadas está a correr de forma muito diferenciada” e lamentou que haja “municípios muitíssimo mais lentos e alguns [que] ainda não avaliaram nenhuma casa”.
“Conto ter uma conversa com as seguradoras para chamar a atenção para a oportunidade que seria fazerem adiantamentos por conta dos valores que vierem a ser apurados”, referiu Manuel Castro Almeida esta sexta-feira, durante uma audição na Assembleia da República.
Em resposta ao Livre, o ministro lembrou que “o Governo não dá instruções às seguradoras”, mas recordou que as conversas que teve com “as seguradoras no sábado a seguir às tempestades foi um apelo no sentido de mobilizarem o máximo de recurso para a região de Leiria. “E isso aconteceu. As seguradoras foram sensíveis”, frisou. “Mas também já me disseram que estão a demorar demasiado tempo no pagamento, na conclusão dos processos”, acrescentou. Razão pela qual conta ter agora esta nova “conversa”.
Castro Almeida reconheceu que “ainda há muito a fazer nos apoios até dez mil euros, apesar de 13 municípios já terem concluídos” a análise de todas as candidaturas e outros dez já terem ultrapassarem os 90%. No entanto, também “há municípios que ainda não analisaram nenhuma”, reconheceu.
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