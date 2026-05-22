LALIGA lança o projeto ‘Cuidado e Envolvimento do Jogador’ para reforçar o apoio abrangente aos futebolistas

A LALIGA está a lançar o projeto ‘Cuidado e Envolvimento do Jogador’, uma iniciativa estratégica promovida pelo Gabinete do Jogador com o objetivo de continuar a progredir no apoio abrangente ao jogador e na profissionalização das estruturas de apoio dentro dos clubes.

O projeto foi criado para acompanhar os clubes LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION na criação, consolidação e evolução de estruturas que contribuam para melhorar a experiência, adaptação e apoio do jogador e do seu ambiente em todas as fases da sua carreira desportiva. Entre as áreas abordadas pelo Cuidado ao Jogador estão o apoio nos processos de chegada e adaptação, acompanhamento familiar, coordenação interna entre as áreas desportivas e empresariais, a gestão das ativações com os jogadores, o treino e o desenvolvimento pessoal e profissional, bem como a melhoria dos canais de comunicação com os futebolistas.

Como parte do lançamento do projeto, a LALIGA realizou a primeira Reunião de Cuidado e Envolvimento dos Jogadores da LALIGA, um dia que reuniu representantes de clubes da LALIGA EA SPORTS e LALIGA HYPERMOTION, juntamente com profissionais e especialistas internacionais ligados ao cuidado dos jogadores. A reunião contou com a presença de representantes do RC Celta de Vigo, Valencia CF, da Premier League, Newcastle United e de outros clubes profissionais, abordando questões relacionadas com cuidados familiares, coordenação interna, gestão de crises ou o papel estratégico do Cuidado aos Jogadores em clubes e competições.

Durante o dia, algumas das ferramentas e linhas estratégicas que fazem parte desta nova visão de acompanhamento dos jogadores também foram partilhadas. Neste contexto, a aplicação Players desempenha um papel fundamental como ambiente digital que liga desempenho, serviços e comunicação numa experiência personalizada para o jogador. A aplicação acompanha o futebolista antes e depois dos jogos, permitindo-lhe aceder a todo o seu conteúdo multimédia, compreender o seu desempenho e usufruir de serviços e benefícios. Para além da tecnologia, a aplicação Players representa uma nova forma de se relacionar com o jogador: mais próxima, contínua e personalizada, combinando o ambiente digital e a experiência presencial para gerar valor real dentro e fora do campo.

Esta iniciativa faz parte da nova fase do Gabinete de Jogadores da LALIGA, liderado pelo antigo futebolista profissional Roberto Jiménez. Com o lançamento do Player Care & Engagement, a LALIGA reforça o seu compromisso com o desenvolvimento de estruturas cada vez mais profissionais e especializadas no cuidado ao jogador, promovendo uma visão abrangente do futebolista dentro e fora do campo.