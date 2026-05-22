“Não olhes para mim”. Trump deu posse a Warsh e ambos asseguraram independência da Fed

“Não olhes para mim, não olhes para ninguém, simplesmente faz o que sabes fazer e faz um ótimo trabalho, ok?”. A tomada de posse de Kevin Warsh como presidente da Reserva Federal americana (Fed) começou com o Presidente Donald Trump a garantir a independência do novo líder do banco central.

“Honestamente, quero mesmo dizer isto, não há outra forma de dizer, quero que o Kevin seja totalmente independente”, disse Trump no Salão Leste da Casa Branca.

Warsh substitui Jerome Powell à frente da Fed num momento em que a economia volta a ser pressionada pela escalada dos preços em consequência da guerra contra o Irão. O advogado e financeiro de 56 anos prestou juramento sobre uma Bíblia e também garantiu que atuará com “independência e determinação”.

“Com este juramento, aceitei uma grande e solene responsabilidade”, começou por dizer Warsh.

“O nosso mandato na Fed é promover a estabilidade de preços e o máximo emprego. Quando procuramos estes objetivos com sabedoria e clareza, independência e determinação, a inflação pode ser mais baixa, o crescimento mais forte, o rendimento líquido real mais elevado e os EUA mais prósperos. E, independentemente do que aconteça, os EUA estão no lugar mais seguro do mundo”, declarou.

Também reafirmou que vai liderar uma “Fed orientada para a reforma, aprendendo com os sucessos e erros do passado, desconstruindo estruturas e modelos estáticos e mantendo padrões claros de integridade e desempenho”.

Antes, Trump tinha deixado muitos elogios a Warsh que, segundo ele, “ficará para a história como um dos maiores presidentes da Reserva Federal que já tivemos”.