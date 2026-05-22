Paulo Viegas Nunes regressa à presidência do SIRESP

O general do Exército Paulo Viegas Nunes vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI), avançando que foi esta sexta-feira eleito na assembleia geral da sociedade.

“Paulo Viegas Nunes regressa à liderança da SIRESP S.A., depois de já ter exercido estas funções entre 2022 e 2024, iniciando agora um novo mandato numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança”, escreveu o MAI, em comunicado.

O ministério tutelado por Luís Neves indicou que Paulo Viegas Nunes vai tomar posse na segunda-feira como presidente do conselho de administração da SIRESP S.A., depois de ter sido eleito em assembleia geral da sociedade.