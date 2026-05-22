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Portugal distinguido nos D&AD Awards, One Show e ADC Awards

 Rafael Correia,

A "History Outnumbered" da Dentsu para o Canal História recebeu prémios nas três competições. Já o Peter Schmidt Group recebeu um Wood Pencil nos D&AD Awards pelo rebranding para o chef Kiko Martins.

A campanha “History Outnumbered” da Dentsu Creative Iberia para o Canal História arrecadou um Wood Pencil na edição deste ano dos D&AD Awards. Mas não foi a única menção portuguesa na lista.

O estúdio de design Peter Schmidt Group Lisboa conquistou também um Wood Pencil com a campanha de rebranding “Kiko Martins – A Culinary Journey” feita para o chef português Kiko Martins, desenvolvida em parceria com a Stream and Tough Guy. As vitórias ocorreram nas categorias “Press & Outdoor / Press Campaign” e na “Brand Identity Refresh / Enterprise <10″, respetivamente.

Com participações oriundas de 89 países –o número mais elevado na história dos prémios –, os D&AD Awards atribuíram 573 Pencils em 46 categorias, num universo de mais de 50.000 candidaturas submetidas a avaliação.

A conquista destes prémios pela Dentsu ocorre depois de, na semana passada, ter conquistado dois bronzes, com a mesma campanha, nos ADC 105th Annual Awards e nos The One Show 2026. Essas conquistas ocorreram nas categorias “Advertising: Press — Newspaper – Series” e “Print & Promotional – Print & Promotional for Good”, respetivamente. A campanha recebeu distinções de méritos, nas restantes categorias em que estava nomeada. A Non Off Studio recebeu também uma distinção de mérito no ADC Annual Awards, com o IndieLisboa International Fim Festival 2025 na categoria “Brand/Communication Design: Branding – Branding Systems/Identities – Integrated”

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