Projeto piloto de ‘Multibanco Social’ arranca já em junho

O projeto piloto de ‘Multibanco Social’ vai já arrancar em junho, revelou esta sexta-feira o ministro da Economia e da Coesão Territorial, sublinhando que o objetivo é estender às cerca de 1.400 freguesias o projeto que visa criar condições para que as pessoas possam levantar dinheiro.

“Com a SIBS e com o apoio do Banco de Portugal, estamos a criar condições para que se possam instalar em cada freguesia capacidade para que as pessoas possam levantar dinheiro”, disse Castro Almeida aos deputados, confirmando a notícia avançada na quinta-feira pelo ECO. “Está a ser feito um piloto com algumas freguesias, que vai começar já no próximo mês de junho, mas a ideia é estender às cerca de 1.400 freguesias que não têm caixa Multibanco”, explicou o ministro.

Este projeto envolve a SIBS, que confirmou ao ECO que está a trabalhar “em conjunto com diversas entidades públicas, numa solução que alargue o acesso a numerário e outras operações financeiras do dia-a-dia a regiões nacionais identificadas no estudo do Banco de Portugal de ‘Avaliação da cobertura de rede de caixas automáticos e agências bancárias’ como mais distantes de um ponto de acesso”.

“É uma questão de sobrevivência e de elementar justiça resolver este problema nos nossos territórios de mais baixa densidade”, disse Castro Almeida.

De acordo com o último retrato do Banco de Portugal sobre o acesso a numerário, mais de 98% da população tem acesso a um caixa automático ou balcão a menos de cinco quilómetros. Mas estes dados, relativos a 2022, escondem muitas assimetrias regionais, um problema que se agravou nos últimos anos com o encerramento de balcões dos bancos e até da retirada de caixas automáticas: mais de 1.200 freguesias (cerca de 41% do total) não têm qualquer meio físico de levantamento de dinheiro, em alguns casos só a 17 quilómetros têm acesso a uma caixa, afetando sobretudo populações vulneráveis e isoladas.