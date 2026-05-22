Transportes

Rede Expressos autoriza horários para Flixbus no Terminal de Sete Rios em Lisboa

  • Lusa
  • 9:33

Terminal de Sete Rios comunicou empresa alemã os slots disponíveis para a operação, atendendo à capacidade e às condições de segurança do terminal.

O Terminal de Sete Rios, em Lisboa, gerido pela Rede Expressos, comunicou à Flixbus os horários disponíveis para a sua operação, autorizando-os apesar de apresentar “uma capacidade operativa limitada”.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira à Lusa, o Terminal de Sete Rios diz que comunicou os slots disponíveis para a operação, atendendo à capacidade e às condições de segurança do terminal.

Na mesma comunicação feita à Flixbus, o Terminal de Sete Rios identificou ainda os horários solicitados pela empresa alemã que podem ser acomodados.

No documento, é referido que o terminal “apresenta uma capacidade operativa limitada e funciona em condições de exploração particularmente exigentes”, tanto pela intensidade de utilização diária, como pela circulação rodoviária na zona envolvente.

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