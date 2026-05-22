Revolut abre novo ‘hub’ de vendas em Matosinhos e quer criar mais 250 empregos até 2028

A Revolut anunciou, esta sexta-feira, a mudança para um novo espaço em Matosinhos, que irá acolher um dos seus hubs de vendas na Península Ibérica. O novo escritório foi projetado para acomodar o “rápido crescimento” das equipas e operações, sendo que a empresa planeia investir, pelo menos, 30 milhões de euros em Portugal até 2028 e criar, no mínimo, 250 novos postos de trabalho no país.

“Portugal tornou-se um dos mercados mais dinâmicos da Revolut a nível global. Ultrapassámos os dois milhões de clientes este ano e continuamos a registar uma forte adoção dos nossos serviços bancários e empresariais. A expansão da nossa presença comercial em Matosinhos reforça o nosso compromisso a longo prazo com Portugal“, sublinha o general manager para Portugal, Rúben Germano.

Com presença na zona do Porto desde 2020, a Revolut muda-se agora para um novo espaço com dois pisos em Matosinhos, que se tornará num hub de vendas adicional na rede comercial da empresa em toda a Península Ibérica, complementando os hubs de vendas já existentes da empresa em Madrid e Barcelona.

“O escritório irá reunir equipas dedicadas a vendas, desde executivos de contas a gestores de vendas, com vasta experiência nos produtos e serviços empresariais da Revolut. A partir de Portugal, estas equipas vão apoiar empresas em múltiplos mercados onde a Revolut opera, ajudando a acelerar a adoção da Revolut Business a nível internacional”, detalha a multinacional.

Este novo espaço conta, por agora, com 100 postos de trabalho, mas foi pensado para acomodar o crescimento das “equipas locais e das operações comerciais”. Até 2028, a ideia é criar 250 novos postos, “abrangendo funções de vendas, marketing, operações e suporte“.

“Com mais de 1.200 colaboradores no mercado, a Revolut foi também certificada recentemente como um Best Place to Work em Portugal, refletindo o investimento contínuo da empresa no talento, na cultura do local de trabalho e no desenvolvimento dos colaboradores à medida que expande as suas operações no país”, assinala a empresa.

Neste momento, a Revolut oferece um modelo de trabalho híbrido, assente “na autonomia, na progressão baseada no mérito e na mobilidade internacional”.