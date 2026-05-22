Marketing

SDR não obriga, mas recomenda que marcas respeitem a Volta

O esclarecimento da SDR surge dois dias depois de questionada, a propósito da nova embalagem da Água Caldas de Penacova, com 3,1 litros, o que permite fugir à taxa de depósito. 

Pertencer ao Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), a entidade que gere a Volta, não obriga as marcas a comercializarem garrafas e latas sujeitas ao pagamento da taxa de 10 cêntimos, reembolsável, mas a recomendação é para que o façam.

O esclarecimento da SDR surge dois dias depois de questionada, a propósito da nova embalagem da Água Caldas de Penacova, com 3,1 litros, o que permite fugir à taxa de depósito, e um dia após a publicação da notícia, que escalou para as redes sociais e vários outros órgãos de comunicação social.

O Sistema de Depósito e Reembolso respeita a liberdade comercial dos operadores, mas mantém como princípio – e recomendação – a promoção de soluções alinhadas com os objetivos do sistema em vigor“, começa por dizer a SDR no comentário escrito.

Ou seja, “quanto maior for o número de embalagens encaminhadas para a Volta, mais plenamente Portugal cumprirá as exigentes metas a que está obrigado“. Assim, a SDR Portugal segue comprometida com a sua missão de contribuir para o aumento da recolha seletiva de embalagens de bebidas de uso único e para a criação de uma verdadeira economia circular em Portugal, contando com o apoio de todos para o cumprimento deste desígnio nacional”, conclui a entidade.

No dia 20, o ECO/+M avançou que cerca de um mês após a entrada em vigor do sistema de depósito e reembolso de latas e garrafas até três litros, que obriga ao pagamento de 10 cêntimos por embalagem comprada, montante esse que tem ‘volta’ nas máquinas espalhadas sobretudo pelas grandes superfícies, a Água Caldas de Penacova, membro do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) lançou no mercado uma nova embalagem, precisamente com 3,1 litros de capacidade. Ou seja, sem depósito.

Conheça a nossa nova embalagem de 3,1 litros, a mais versátil do mercado! Use à mesa, no trabalho ou no ginásio, cabe no frigorífico e não tem que pagar um depósito para a comprar 🤩.”, pode ler-se no post que comunica a inovação.

Uma forma de contornar o sistema? Patrícia Saraiva, responsável pela área de marketing e comercial da Águas das Caldas de Penacova, garantiu que não.

O lançamento da referência 3,1 litros resulta de alguns anos de planeamento, mas que só foi possível este ano em virtude do investimento que a nossa empresa fez numa nova linha de produção que alargou o nosso horizonte de possibilidades em termos de formatos de maior capacidade”, começa por explicar ao +M.

O objetivo, prosseguiu, é então “apresentar um novo formato que completa a oferta da marca junto dos consumidores finais, com um formato de capacidade intermédia, respondendo às necessidades específicas de consumidores específicos, como por exemplo as famílias nucleares e consumidores mais intensivos de água”, diz a responsável.

Sobre a comunicação realçar que o novo formato isenta o consumidor da taxa, Patrícia Saraiva diz que o alerta “resulta da necessidade de reforçar que, contrariamente à comunicação que fizemos relativamente aos novos rótulos das embalagens enquadradas no SDR (com um novo rotulo que informa e direciona os consumidores finais para o destino das embalagens), esta embalagem de 3,1 Lts segue o processo “tradicional” de reciclagem através do SIGRE “Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagem).

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