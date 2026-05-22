Secretário-geral da NATO confirma presença de presidente ucraniano em cimeira na Turquia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, anunciou esta sexta-feira que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai participar na cimeira dos aliados marcada para julho, em Ancara.

“Já o convidei e, sim, ele irá“, disse Rutte, numa conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, no acrónimo inglês), na Suécia, questionado sobre a presença de Zelensky.

Na mesma intervenção, Rutte assegurou que, caso haja um ataque a um país da NATO, a resposta será “devastadora”.

“Sei que alguns puseram em causa esse vínculo e talvez tenham até questionado a determinação desta Aliança para se manter unida face a um adversário, por isso permitam-me ser muito claro: o compromisso dos aliados com o Artigo 5.º é inabalável”, garantiu.

A Ucrânia, que já pediu formalmente a adesão à NATO, esteve no centro da agenda da reunião ministerial da organização, a primeira que a Suécia recebe desde que se tornou o mais recente membro da Aliança Atlântica, em 2024.

O encontro de dois dias que terminou esta sexta-feira serviu, entre outros temas, de preparação para a cimeira em 07 e 08 julho, na capital turca.

Portugal esteve representado na reunião pelo chefe da diplomacia, Paulo Rangel.