Sondagem mostra AD como terceira força e a dez pontos do PS. Dois terços desiludidos com o Governo

Um ano depois das últimas legislativas, o PS está a liderar o barómetro da Aximage para o Diário de Notícias (acesso pago) por uma margem de quase dez pontos, recolhendo 33,4% das intenções de voto dos inquiridos, já com a distribuição dos indecisos, enquanto a AD cai mesmo para o terceiro lugar, com 23,2%, embora em empate técnico com o Chega, que obteve 23,5%. A liderança do PS ultrapassa, inclusive, a margem de erro da sondagem (4,4%).

Comparando com os votos obtidos nas eleições de maio de 2025, as intenções de voto que os socialistas reúnem nesta sondagem representam um crescimento de 10,6 pontos percentuais face aos 22,8% que o partido, então liderado por Pedro Nuno Santos, obteve na altura. Foi um dos piores resultados da história do PS, que culminou na perda de 20 deputados e fez com que caísse para terceira força parlamentar. Já a coligação PSD/CDS-PP, pelo contrário, desce 8,6 pontos em relação aos 31,8% então obtidos nas urnas, e o Chega teve uma ligeira subida de sete décimas.

No que representa um reforço do tripartidarismo no sistema político nacional, os três principais partidos concentram, assim, mais de 80% das intenções de voto dos 505 inquiridos neste barómetro, cujo trabalho de campo decorreu nos dias 18 e 19 de maio. Quanto aos restantes partidos, a Iniciativa Liberal reúne 6,3%, seguindo-se o Livre, com 4,7%, ao passo que os restantes partidos permanecem abaixo dos 3%.

Por sua vez, o barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã (acesso pago) indica que dois terços (65,7%) dos inquiridos estão desiludidos com o atual Governo, considerando-o pior do que imaginaram quando a AD venceu as legislativas de maio do ano passado. Aqueles que, pelo contrário, dizem que este Executivo está a superar as suas expectativas são apenas um quarto dos inquiridos (25,9%).

A mesma sondagem, divulgada esta sexta-feira, mostra que André Ventura continua a ser visto como o líder da oposição em Portugal por uma maioria clara de 48,8% dos inquiridos, mantendo largamente a superioridade sobre José Luís Carneiro (31,2%). Ainda assim, o secretário-geral do PS já reduziu de 30 para 18 pontos a desvantagem para o líder do Chega em relação ao barómetro anterior, quando a pergunta é sobre quem é o verdadeiro líder da oposição.

Quanto ao estatuto de melhor ministro do atual Executivo, quem vence é Luís Neves, que tutela a pasta da Administração Interna, não obstante estar há apenas quatro meses em funções. É seguido pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Em sentido inverso, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, é vista como o elo mais fraco do elenco ministerial, sendo que a ministra do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade, Maria do Rosário Palma Ramalho, também tem um resultado negativo, ainda que menos expressivo.