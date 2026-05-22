Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta sexta-feira a três meses e desceu a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,204%, continuou abaixo das taxas a seis (2,547%) e a 12 meses (2,780%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 2,547% , menos 0,049 pontos do que na quinta-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , menos 0,049 pontos do que na quinta-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também caiu, para 2,780% , menos 0,048 pontos do que na sessão anterior.

, a , menos 0,048 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses subiu, ao ser fixada em 2,204%, mais 0,009 pontos do que na sessão anterior e depois de ter subido em 13 de maio para um novo máximo desde abril de 2025 (2,283%).

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a março indicam que a Euribor a seis meses representava 39,41% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,62% e 24,65%, respetivamente.

A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março: a três meses avançou 0,066 pontos, para 2,175%; a seis meses aumentou 0,132 pontos, para 2,454%; e a 12 meses somou 0,182 pontos, para 2,747%.

Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho. A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.