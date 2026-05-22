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“The Late Show” chega ao fim. Trump comemora

 Lusa,
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"És o primeiro tipo nos EUA a perder o programa porque temos um Presidente que não tolera uma piada", disse Bruce Springsteen.

Donald Trump comemorou a última emissão do programa televisivo satírico “The Late Show” da autoria do comediante Stephen Colbert.

“Colbert, finalmente, acabou na CBS. Incrível que tenha durado tanto tempo!“, escreveu o líder dos EUA na sua plataforma digital Truth Social. Para Trump, Colbert estava “sem talento, sem audiência, sem vida (…) como um morto“.

Qualquer pessoa na rua seria melhor do que aquele completo idiota. Graças a Deus, finalmente foi-se!”, escreveu o presidente norte-americano.

O cancelamento do programa, que estava no ar há 33 anos com diferentes apresentadores/autores, foi anunciado no verão e Colbert tinha acusado Trump de subornar os decisores com um acordo de 16 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) pela Paramount, empresa que detém a emissora, após disputa sobre a edição de uma entrevista com sua ex-rival na corrida presidencial, Kamala Harris.

Nas últimas semanas, o “The Late Show” recebeu vários convidados de alto nível, incluindo o ex-presidente Barack Obama, o ator Tom Hanks e a apresentadora Oprah Winfrey, tendo todos manifestado apoio face à decisão da CBS de tirar do ar o programa líder de audiências no seu horário.

Na quarta-feira, para o penúltimo programa, o cantor Bruce Springsteen, crítico assumido de Donald Trump, compareceu para demonstrar o seu apoio ao apresentador.

“És o primeiro tipo nos Estados Unidos a perder o programa porque temos um Presidente que não tolera uma piada”, disse o célebre compositor.

A CBS insistiu que a decisão de cancelar o “The Late Show” foi puramente financeira, sem relação com os esforços da Paramount, sua empresa-mãe, para obter a aprovação do governo para a sua fusão de 8,4 mil milhões de dólares com a Skydance Media.

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