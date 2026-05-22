Tulsi Gabbard demite-se de diretora dos Serviços Secretos dos EUA

A diretora dos Serviços Secretos Nacionais dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, apresentou esta sexta-feira a demissão ao Presidente norte-americano, Donald Trump.

“Lamentavelmente, tenho de apresentar a minha demissão, que se tornará efetiva a partir de 30 de junho de 2026”, escreveu Tulsi Gabbard na carta endereçada a Trump. Gabbard justificou a demissão afirmando que foi recentemente diagnosticada ao marido “uma forma extremamente rara de cancro ósseo”.

Casada há 11 anos, Gabbard escreveu quer não pode “em sã consciência” pedir ao marido “que enfrente esta luta sozinho” enquanto continuava num “cargo exigente e que consome muito tempo”.

A antiga congressista democrata do Havai, que se juntou depois à ala republicana, iniciou funções menos de um mês depois de Trump tomar posse em 2025. No apoio ao republicano, durante a corrida à Casa Branca, Gabbard elogiou Trump como um defensor da paz e anti-intervencionista, ao contrário de Joe Biden.

A guerra dos EUA contra o Irão abriu algumas brechas na relação com a Casa Branca, depois de Gabbard ter defendido que os iranianos não estavam a tentar construir uma bomba nuclear. Questionado sobre esta posição, Trump respondeu: “Não quero saber o que ela disse. Está errada”.

Donald Trump, nas redes sociais, elogiou o “grande trabalho” de Gabbard e disse a administração iria sentir a sua “falta”. O presidente norte-americano adiantou ainda que o número dois, Aaron Lukas, iria assumir interinamente as funções de diretor de serviços secretos.

Com a saída de Gabbard, engrossa a lista de nomeados de topo que deixaram a administração norte-americana. A procuradora-geral, Pam Bondi saiu em abril, tal como o Secretário do Trabalho, Lori Chavez-DeRemer. Um mês antes também Kristi Noem abandonou o cargo de de Secretária de Segurança Interna.