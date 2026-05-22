Um algoritmo assustado basta para colapsar as bolsas em segundos

⚡ ECO Fast A inteligência artificial já domina entre 60% a 70% das transações na bolsa e a sua influência vai continuar a crescer.

Investigadores do BCE concluem que dois sistemas de IA com os mesmos objetivos podem produzir crises completamente diferentes na bolsa.

Para os reguladores, a resposta passa por incluir a literacia tecnológica nos critérios de proteção dos investidores de retalho.

Os mercados financeiros e a bolsa estão a mudar a uma velocidade que os reguladores ainda tentam acompanhar. Enquanto os investidores humanos dormem, os algoritmos de inteligência artificial (IA) operam e já respondem por 60% a 70% do volume de transações de ações nos EUA e nos principais mercados globais.

Mas um novo estudo, publicado no boletim de estudos do Banco Central Europeu (BCE) esta quinta-feira, lança um alerta que vai muito além dos riscos já conhecidos do trading automatizado: o tipo de IA que os investidores utilizam pode, por si só, desencadear uma crise financeira na bolsa, mesmo quando a economia está a funcionar bem.

A conclusão é dos investigadores Kartik Anand (Deutsche Bundesbank), Sophia Kazinnik (Universidade de Stanford), Agnese Leonello (BCE) e Ettore Panetti (Universidade de Nápoles), e coloca uma questão incómoda em cima da mesa: e se o próximo choque sistémico nos mercados de bolsa não vier de uma bolha imobiliária, de uma pandemia ou de uma guerra comercial, mas de uma linha de código de IA?

Dois sistemas de IA a operar na mesma bolsa, com os mesmos objetivos, podem produzir crises completamente diferentes, e nenhuma delas tem necessariamente a ver com o estado real da economia.

Os investigadores simularam um jogo de resgates num fundo de investimento, colocando agentes de IA autónomos no papel de investidores a decidir se vendiam ou retinham as suas participações em bolsa. Testaram dois tipos de arquitetura de IA: algoritmos de Q-learning (QL), usados no trading algorítmico e que aprendem por tentativa e erro, e os modelos de linguagem de grande escala (LLM), como o ChatGPT, que raciocinam a partir de contexto.

Os resultados foram reveladores. Os algoritmos QL coordenaram-se com uma precisão assustadora, mas para fazer a pior coisa possível: “Todos os investidores Q-learning coordenam e resgatam, mesmo quando os fundamentais económicos são sólidos e não justificam um resgate”, referem os investigadores. Significa que a IA entrou em pânico sem razão e arrastou todos os outros investidores consigo, com potencial impacto direto na bolsa.

O mecanismo por detrás deste comportamento tem até um nome: hot stove effect, ou “o efeito do fogão quente”, inspirado numa famosa frase de Mark Twain: “um gato que se senta numa tampa de fogão quente nunca mais se sentará numa tampa quente, mas também nunca mais se sentará numa fria”.

Cada vez que o algoritmo de IA experiencia um episódio de incumprimento durante a sua aprendizagem, fica mais avesso a manter investimentos em bolsa, e quanto mais avesso fica, mais provável é que desencadeie exatamente o pânico que teme. É uma profecia que se cumpre a si própria, fabricada em código.

Os modelos de linguagem de grande escala, por seu lado, apresentam um risco diferente para a estabilidade da bolsa. Por não aprenderem com perdas passadas através de tentativa e erro, não são arrastados pelo medo acumulado. Mas têm a sua própria fragilidade: quando os fundamentos económicos são intermédios — nem muito bons nem muito maus — chegam a conclusões diferentes sobre o que os outros investidores farão, mesmo recebendo exatamente a mesma informação.

“Esta variação nas crenças não é um defeito, mas uma característica do processo de raciocínio”, explicam os autores do estudo, que apontam para uma indeterminação teórica: a economia prevê dois equilíbrios possíveis e a IA simplesmente não consegue escolher entre eles. O resultado é um comportamento imprevisível que também pode desestabilizar os mercados de bolsa, mas por razões opostas às do QL.

Os investidores de retalho que recorrem a ferramentas de IA para operar na bolsa passarão a precisar não apenas de literacia financeira, mas também de literacia tecnológica.

A principal conclusão do estudo aponta para que “a estabilidade financeira na era da IA pode depender tanto da própria arquitetura de IA como do ambiente económico, captado pelo nível dos fundamentais económicos”. Ou seja, dois sistemas de IA a operar na mesma bolsa, com os mesmos objetivos, podem produzir crises completamente diferentes, e nenhuma delas tem necessariamente a ver com o estado real da economia.

Os investigadores propõem um possível antídoto parcial para os LLM: fornecer-lhes sinais privados com algum ruído sobre os fundamentais económicos, o que ajuda a convergir as suas crenças e a reduzir o comportamento errático na bolsa. Para os algoritmos QL, porém, esse remédio não funciona, dado que a sua lógica de aprendizagem é impermeável à qualidade da informação disponível.

As implicações para reguladores e instituições financeiras são diretas. O estudo defende que os investidores de retalho que recorrem a ferramentas de IA para operar na bolsa passarão a precisar não apenas de literacia financeira, mas também de literacia tecnológica para perceber que tipo de ferramenta de IA estão a usar e que riscos lhe são inerentes.

Os bancos e gestoras terão de saber se, e como, os seus clientes recorrem a IA nas suas decisões de bolsa, integrando essa informação na gestão de risco. E os reguladores deverão ponderar incluir critérios de competência tecnológica nos questionários de adequação de investidores, ao lado das tradicionais métricas de tolerância ao risco e conhecimento financeiro — incluindo, por exemplo, no âmbito da diretiva europeia MiFID.