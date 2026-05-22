Viagem ao futuro com Arlindo Oliveira e uma visita ao SAIL

Arlindo Oliveira, presidente do INESC e voz de referência no panorama português da inteligência artificial (IA), faz um diagnóstico crítico da posição da União Europeia nesta corrida global: “O interessante aqui seria conciliar a qualidade de vida e o respeito pelos direitos humanos que temos na Europa” com a “ambição” das economias asiáticas “de desenvolverem tecnologia”, nomeadamente IA, defende o também professor distinto do Instituto Superior Técnico.

É esse o ponto de partida do sétimo episódio do Podcast .IA, a “sensação generalizada” de que “o futuro vai ser bastante melhor que o passado”, que se encontra em países como a China mas não no Velho Continente nem nos Estados Unidos. Arlindo Oliveira faz o diagnóstico, propõe algumas soluções e não deixa de encarar os desafios, incluindo a “atrofia cognitiva” que pode ser provocada pelo uso desmesurado de IA generativa, mesmo entre programadores.

Na segunda parte, Inês Lynce, presidente do INESC-ID e outra voz de referência na IA em Portugal, apresenta o SAIL – Sustainable Artificial Intelligence Laboratory, que acaba de vencer uma candidatura ao fundo Horizonte Europa para a constituição de um centro dedicado ao desenvolvimento de IA sustentável, responsável e com impacto direto na economia e na sociedade. Terá um financiamento de 27,2 milhões de euros.

“Isto é aquilo a que se chama um projeto de capacitação. Ou seja, pega-se numa entidade e vamos fazer o upgrade dessa entidade, ou muitas vezes criar uma entidade ali ao lado, focada. Portanto, aqui, do ponto de vista, olhando para o nosso instituto, é uma oportunidade única, pelo financiamento que tem, de termos um impacto a nível nacional e internacional que seja diferente”, afirma a investigadora e professora catedrática.