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Viagem ao futuro com Arlindo Oliveira e uma visita ao SAIL

O presidente do INESC é convidado do sétimo episódio do Podcast .IA. Na segunda parte, Inês Lynce apresenta o SAIL, projeto de IA que acaba de obter um importante apoio de fundos europeus.

Arlindo Oliveira, presidente do INESC, em entrevista ao Podcast .IAHugo Amaral/ECO

Arlindo Oliveira, presidente do INESC e voz de referência no panorama português da inteligência artificial (IA), faz um diagnóstico crítico da posição da União Europeia nesta corrida global: “O interessante aqui seria conciliar a qualidade de vida e o respeito pelos direitos humanos que temos na Europa” com a “ambição” das economias asiáticas “de desenvolverem tecnologia”, nomeadamente IA, defende o também professor distinto do Instituto Superior Técnico.

É esse o ponto de partida do sétimo episódio do Podcast .IA, a “sensação generalizada” de que “o futuro vai ser bastante melhor que o passado”, que se encontra em países como a China mas não no Velho Continente nem nos Estados Unidos. Arlindo Oliveira faz o diagnóstico, propõe algumas soluções e não deixa de encarar os desafios, incluindo a “atrofia cognitiva” que pode ser provocada pelo uso desmesurado de IA generativa, mesmo entre programadores.

Inês Lynce, presidente do INESC-ID, em entrevista ao “Podcast.IA”Hugo Amaral/ECO

Na segunda parte, Inês Lynce, presidente do INESC-ID e outra voz de referência na IA em Portugal, apresenta o SAIL – Sustainable Artificial Intelligence Laboratory, que acaba de vencer uma candidatura ao fundo Horizonte Europa para a constituição de um centro dedicado ao desenvolvimento de IA sustentável, responsável e com impacto direto na economia e na sociedade. Terá um financiamento de 27,2 milhões de euros.

“Isto é aquilo a que se chama um projeto de capacitação. Ou seja, pega-se numa entidade e vamos fazer o upgrade dessa entidade, ou muitas vezes criar uma entidade ali ao lado, focada. Portanto, aqui, do ponto de vista, olhando para o nosso instituto, é uma oportunidade única, pelo financiamento que tem, de termos um impacto a nível nacional e internacional que seja diferente”, afirma a investigadora e professora catedrática.

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