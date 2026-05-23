ECO Quiz. O Banco de Portugal aumentou a taxa de esforço máxima no crédito à habitação?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
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O Banco de Portugal (BdP), instituição liderada por Álvaro Santos Pereira, decidiu alterar a taxa de esforço máxima no crédito à habitação. Paralelamente, o BdP está também a ponderar mexidas nas exceções previstas para o conjunto das carteiras dos bancos. Atualmente, 10% do conjunto de empréstimos concedidos por cada instituição financeira por semestre podem ter rácios DSTI até 60%. Adicionalmente, até 5% do volume total de créditos concedidos por cada banco pode exceder estes limites. Estas balizas serão alteradas para números ainda por decidir.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
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