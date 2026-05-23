ECO Quiz. O Banco de Portugal aumentou a taxa de esforço máxima no crédito à habitação?

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O Banco de Portugal (BdP), instituição liderada por Álvaro Santos Pereira, decidiu alterar a taxa de esforço máxima no crédito à habitação. Paralelamente, o BdP está também a ponderar mexidas nas exceções previstas para o conjunto das carteiras dos bancos. Atualmente, 10% do conjunto de empréstimos concedidos por cada instituição financeira por semestre podem ter rácios DSTI até 60%. Adicionalmente, até 5% do volume total de créditos concedidos por cada banco pode exceder estes limites. Estas balizas serão alteradas para números ainda por decidir.

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