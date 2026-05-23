ECO Quiz

ECO Quiz. O Banco de Portugal aumentou a taxa de esforço máxima no crédito à habitação?

  • ECO
  • 10:54
2

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O Banco de Portugal (BdP), instituição liderada por Álvaro Santos Pereira, decidiu alterar a taxa de esforço máxima no crédito à habitação. Paralelamente, o BdP está também a ponderar mexidas nas exceções previstas para o conjunto das carteiras dos bancos. Atualmente, 10% do conjunto de empréstimos concedidos por cada instituição financeira por semestre podem ter rácios DSTI até 60%. Adicionalmente, até 5% do volume total de créditos concedidos por cada banco pode exceder estes limites. Estas balizas serão alteradas para números ainda por decidir.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

ECO Quiz. O Banco de Portugal aumentou a taxa de esforço máxima no crédito à habitação?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Proposta de lei do TdC aprovada com abstenção do PS

Lusa,

A proposta de lei do Governo sobre a nova organização e processo do Tribunal de Contas (TdC) foi aprovada com os votos do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL) e abstenções do PS e JPP.

1