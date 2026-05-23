Infraestruturas de Portugal com nova administração. Pitta Ferraz é chairman e Carmona CEO

A Infraestruturas de Portugal (IP) já tem nova liderança, que estará à frente da empresa no próximo mandato. Duarte Pitta Ferraz é o novo chairman e Paulo Carmona, como o Eco já havia noticiado, foi escolhido para presidente executivo.

A administração da Infraestruturas de Portugal segue um modelo dualista, isto é, divide-se em dois órgãos: o Conselho de Administração Executivo, o núcleo que gere a atividade operacional da empresa, e o Conselho Geral e de Supervisão (CGS), constituído por administradores não executivos, e que tem como função fiscalizar e assegurar o alinhamento estratégico das opções do conselho executivo com os interesses dos acionistas.

Duarte Pitta Ferraz, sócio da consultora especializada em governança Ivens Advisores e professor universitário, vai presidir ao CGS, tornando-se desta forma o novo chairman da empresa de infraestruturas. Contactado, o próprio confirmou a nomeação. Paulo Carmona, que o ECO noticiou em primeira mão que seria o novo CEO, não respondeu ao contacto antes do fecho deste artigo.

Pitta Ferraz já integrava a administração da Infraestruturas de Portugal como vogal do órgão que passa a presidir, mas também como vogal da Comissão para as Matérias Financeiras, o equivalente a uma comissão de auditoria. Com a nomeação para presidente, deixa de integrar esta segunda comissão.

Duarte Pitta Ferraz é professor na Nova School of Business and Economics – Executive Education, sócio da Ivens Governance Advisors e exerce funções como administrador não executivo em empresas como a Multicare, Tintas Cin e Meo Portugal. No currículo tem ainda o cargo de presidente do Conselho de Supervisão e Auditoria do Banco Europeu de Investimento e de vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. É doutorado em Business Administration pela Nottingham Business School, e tem ainda formação como revisor oficial de contas.

A nova administração deve iniciar funções ainda em maio. Cessa funções o atual presidente executivo, Miguel Cruz, cujo mandato tinha terminado no final de 2024, mas manteve-se em funções na ausência da eleição de novos membros.

Paulo Carmona, que atualmente liderava a Direção Geral de Energia e Geologia, foi CEO da Prio entre 2006 e 2009, presidiu à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, entre 2013 e 2016 e foi consultor estratégico da Entidade Reguladora do Setor Energético, entre outubro de 2022 e setembro de 2024. É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e frequentou o Mestrado em Filosofia do Conhecimento na mesma instituição de ensino. Em 2012, fez o Programa de Alta Direção de Empresas da AESE Business School.

Tal como escrevia o Eco a propósito da nomeação de Paulo Carmona, a nova administração vai liderar um ambicioso plano de investimento, sobretudo na ferrovia. A linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa é o dossiê mais pesado, a que se juntam também as linhas Porto-Vigo e Lisboa-Madrid. Esta última inclui ainda a Terceira Travessia do Tejo, que fará parte das acessibilidades ao novo aeroporto de Lisboa. A IP não está só focada na alta velocidade. Por completar está boa parte dos investimentos previstos no Plano Ferroviário Nacional.

Na rodovia, a IP foi incumbida pelo Governo, em março do ano passado, de estudar e concretizar um plano alargado de projetos rodoviários prioritários. A curto e médio prazo, há investimentos apoiados pelo PRR para completar e infraestruturas atingidas pelas tempestades de janeiro e fevereiro ainda para reparar.