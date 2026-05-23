Irão promete resposta “esmagadora” caso EUA retomem a guerra

O principal negociador do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometeu hoje uma resposta “esmagadora” caso os Estados Unidos retomem a guerra e afirmou que o Irão “reconstruiu” as forças armadas durante o cessar-fogo iniciado em 08 de abril.

“As nossas forças armadas reconstruíram-se durante o período de cessar-fogo de tal forma que, se Trump cometer outro ato insensato e reiniciar a guerra, as consequências serão certamente muito mais esmagadoras e amargas para os Estados Unidos do que no primeiro dia da guerra”, declarou Ghalibaf através das redes sociais.

Os esforços diplomáticos para a paz entre Irão e Estados Unidos da América intensificaram-se nas últimas horas, com conversações entre governantes de Qatar, Turquia, Iraque, Omã e Irão, enquanto este país analisa a última proposta de Washington.

Desde a noite passada que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, tem mantido conversações telefónicas com os seus homólogos da Turquia, Hakan Fidan, do Iraque, Fuad Hussein, do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, de Omã, Badr al-Busaidi, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, que não adiantou mais pormenores.

Araqchi falou ainda telefonicamente com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a quem informou sobre o progresso das negociações de paz.

Segundo meios de comunicação iranianos, a República Islâmica exigiu aos EUA o fim da guerra em todas as frentes, o levantamento das sanções, a libertação de bens iranianos congelados, indemnizações por danos de guerra e o reconhecimento da sua soberania sobre o Estreito de Ormuz como pré-requisitos para um acordo inicial.

A imprensa norte-americana noticiou que Washington estaria a considerar novos ataques contra Teerão.

Segundo a CBS News, os militares norte-americanos estão a preparar-se para possíveis bombardeamentos durante o fim de semana.

Na sexta-feira, Donald Trump reuniu os conselheiros mais próximos para discutir a guerra, noticiou o portal de notícias Axios, e anunciou que não poderá estar presente no casamento do filho mais velho, Don Jr., nas Bahamas, este fim de semana, para permanecer em Washington, por “razões relacionadas com assuntos de Estado”.

Donald Trump, reafirmou que o Irão “nunca terá uma arma nuclear” e que o conflito “será resolvido em breve”.