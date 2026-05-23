Stream and Tough Guy vence Grande Prémio CCP

A Stream and Tough Guy ganhou o Grande Prémio e é também Agência do Ano no Festival CCP. O Grande Prémio para o Bem e o Grande Prémio Jornalistas são da BBDO.

A campanha “Donos do Catarino”, da Stream and Tough Guy para o Vitória Futebol Clube foi a vencedora do Grande Prémio CCP 2026.

“Quer ter o passe de um jogador de futebol? Faça-se sócio do Vitória de Setúbal“. Foi a ideia que serviu de base à campanha de angariação de sócios do Vitória Futebol Clube, que pretendeu aumentar a sua base de associados.

Assinada pela Stream and Tough Guy, a iniciativa consiste em ceder parte dos direitos desportivos do jogador Catarino, uma das estrelas do clube, aos atuais e novos sócios constituídos até ao final de 2025. “Qualquer venda futura do jogador terá todos os sócios constituídos até ao final do ano como beneficiários”, explicava a agência. A campanha é protagonizada por uma criança, o filho de Catarino.

O Grande Prémio para o Bem e o Grande Prémio Jornalistas, por sua vez, foram atribuídos à mesma camapanha: “RelationChip”, da BBDO para a APAV.

O produto foi lançado no dia 9 e começou logo a dar que falar. Tratava-se de um microdispositivo que prometia transformar a forma como casais partilham informação e se relacionam. Como? Os membros do casal colocavam os implantes e ficavam ligados a uma aplicação que permitia saber, em tempo real, onde estavam, com quem e até aceder às suas mensagens. “Amor é conhecerem cada passo um do outro“, exclamava outro dos posts da marca, a Relationchip, no Instagram, rede na qual tinha nessa quinta-feira 481 seguidores.

“Quem ama a sério usa o Relationchip”, dizia a suposta marca em outro post, desvendando as vantagens de aderir ao produto: “Ficas mais descansada quando ele está ao telemóvel, sentes-te seguro sobre com quem ele anda, têm passwords partilhadas sem dramas, não tem ‘segredinhos’ nas redes”.

Quinta-feira, a dois dias do Dia dos Namorados, foi altura de desvendar o mistério. O alegado dispositivo composto por dois microchips subcutâneos que prometiam revolucionar as relações amorosas através de localização permanente, sincronização automática de passwords e monitorização de contactos é o teaser da campanha

“Muda o chip. Controlo no namoro é violência“, da APAP – Associação de Apoio à Vítima, assinada pela BBDO e com a participação da Omnicom PR Group (media relations), a OMD (planeamento de meios) e a Looks:Goog (produção de vídeo e fotografia).

O Futebol Clube do Porto arrecadou o título de Anunciante do Ano e a Stream and Tough Guy é a Agência do Ano CCP 2026.

Os vencedores de cada categoria:

Publicidade

Melhor Anunciante: Médis

Médis Melhor Agência: Stream and Tough Guy

Stream and Tough Melhor Agência de Meios: Dentsu Media

Design

Melhor Anunciante: Orquestra XXI

Orquestra XXI Melhor Agência: Graficalismo

Digital

Melhor Anunciante: McDonald’s

McDonald’s Melhor Agência: Bürocratik

Experiências de Marca

Melhor Anunciante: Turismo de Portugal

Turismo de Portugal Melhor Agência: Dentsu Creative

Social e Conteúdos

Melhor Anunciante: NOS

NOS Melhor Agência: BBDO / TBWA

Craft

Melhor Anunciante: ModaLisboa / Lisbon Fashion Week

ModaLisboa / Lisbon Fashion Week Melhor Produtora de Som: Salva Studios

Salva Studios Melhor Produtora de Imagem: Casper Films

Os vencedores foram conhecidos na noite de dia 22, no espaço da antiga Fábrica de Pão, no Beato Innovation District.

Este ano, o CCP registou um total de 875 trabalhos a concurso nas sete categorias do Festival, tendo o júri selecionado 396 trabalhos para a shortlist.

A categoria Publicidade teve 101 trabalhos finalistas, tendo o júri presidido por André Moreira, da T&P, atribuído 14 ouros, 21 pratas e 19 bronzes

Dos 101 finalistas em Design, o júri presidido por Cesária Martins, da Graficalismo, entregou 14 ouros, 18 pratas e 24 bronzes.

Na categoria Digital houve 29 finalistas. A presidência deste júri esteve a cargo de Erik Lassche, da Fullsix. Foram dados 5 ouros, 5 pratas e 11 bronzes.

Na Experiências de marca, que contou com 41 finalistas, o júri presidido por Marcelo Lourenço, da Coming Soon, atribuíu 8 ouros, 9 pratas e 10 bronzes.

Dos 57 finalistas em Social e Conteúdos, nova categoria, foram atribuídos 10 ouros, 10 pratas e 14 bronzes. O júri foi presidido por Joana Duarte, da Kitchenette.

Craft contou com 63 finalistas, tendo Pedro Varela, da More Maria, assumido o cargo de presidente e Rita Bastos, da Nos, foi a jurada anunciante. Foram entregues 7 ouros, 17 pratas e 16 bronzes

E, por fim, Integração com 4 finalistas, que receberam 1 ouro e 2 prata. Recorde-se que este prémio é avaliado por todos os presidentes de júri e um anunciante, que, neste caso, foi Catarina Barradas, da EDP.

Recorde-se que a edição deste ano foi marcada pela criação da nova categoria Social e Conteúdos, que, na sua estreia, registou mais de 100 inscrições. Publicidade foi a categoria com mais inscrições, ao totalizar 242. Seguiu-se Design (207), Digital (51), Experiências de marca (96), Social e Conteúdos (119), Craft (151) e Integração (9).

Nas subcategorias, destacou-se a eliminação de “Causas Sociais e Bem Público” em “Craft”, trabalho que passa a poder concorrer nas restantes categorias principais, e a incorporação de subcategorias de melhor utilização de AI.

Todos os vencedores podem ser consultados aqui.

“Ambos os dois” foi o tema do 28.º Festival CCP e da 13.ª Semana Criativa de Lisboa. A edição deste ano do festival propôs uma reflexão sobre a força criativa das duplas. O +M é media partner.

Este ano, o CCP volta a usar a mesma plataforma do ADCE e do The One Club for Creativity, facilitando o acesso às inscrições nestas organizações internacionais para as agências, produtoras, estúdios e freelancers que obtiverem pontuação no Festival CCP.

Tanto os pontos obtidos no CCP como nos restantes concursos que integram a plataforma acumulam pontos para os Global Creative Rankings do The One Club. Recorde-se que Portugal foi considerado o quarto melhor país nesse ranking em 2025. A Uzina ficou em 12º lugar no ranking global de agências, tendo sido a vencedora do Grande Prémio do CCP em 2025.