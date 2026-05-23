Trump diz que acordo de paz com Irão está “em grande parte negociado”

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou este sábado que um memorando de entendimento sobre um acordo de paz foi “em grande parte negociado” com o Irão e que irá reabrir o Estreito de Ormuz, devendo os detalhes ser revelados em breve.

“Os aspetos finais e os pormenores do acordo estão atualmente a ser discutidos e serão anunciados em breve“, escreveu Trump na rede Truth Social. “Para além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Ormuz será reaberto”.

Trump adiantou que manteve conversas telefónicas separadas com os líderes de países de maioria muçulmana – a Arábia Saudita, os EAU, o Qatar, o Paquistão, o Egito, o Bahrein – e ainda com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sobre a questão do Irão.

No entanto, a Reuters cita a agência de notícias estatal iraniana, a Fars, a contrariar Trump, afirmando que Estreito de Ormuz continuaria sob a gestão do Irão, de acordo com o último texto trocado entre os dois países.

A agência Fars rejeitou o anúncio de reabrir o estreito como parte de um acordo amplamente negociado, considerando-o “incompleto e inconsistente com a realidade“.

Antes de troca de anúncios, o Irão, os EUA e o Paquistão, na qualidade de mediador, afirmaram que registaram progressos nas negociações para pôr fim a quase três meses de guerra. O Irão afirmou estar empenhado em finalizar um memorando de entendimento após os seus altos responsáveis se terem reunido com Asim Munir, chefe do Exército do Paquistão.

O exército paquistanês afirmou que as negociações resultaram em progressos “encorajadores” no sentido de um acordo final. Duas fontes paquistanesas envolvidas nas negociações disseram que o acordo em negociação é “bastante abrangente para pôr fim à guerra”.

Fontes revelaram à Reuters que o quadro proposto se desenrolaria em três fases: o fim formal da guerra, a resolução da crise no Estreito de Ormuz e o lançamento de um período de 30 dias para negociações sobre um acordo mais abrangente, que poderá ser prolongado.

(Notícia atualizada às 22h40)