Agência de notação financeira DBRS altera ‘rating’ dos Açores de estável para positivo

A agência de notação financeira DBRS Morningstar alterou a perspetiva do ‘rating’ dos Açores de “estável” para “positiva”, pelos progressos ao nível da consolidação orçamental e da recuperação económica e confirmou a notação de crédito em BBB”, segundo um comunicado divulgado na sexta-feira na sua página da Internet. A DBRS alterou também “a tendência da notação de crédito de curto prazo dos Açores de estável para positiva e confirmou a notação de crédito em R-2 (média)”.

O Governo dos Açores congratulou-se por a agência de notação financeira DBRS Morningstar alterar a perspetiva do ‘rating’ da região. Em comunicado hoje divulgado, o executivo açoriano de coligação afirma que a decisão “constitui um sinal de reforço da confiança dos mercados e das instituições internacionais na trajetória financeira e económica da região, refletindo os progressos alcançados ao nível da consolidação orçamental e da recuperação económica”.

Segundo a nota, a DBRS destaca que, apesar de alguma deterioração da situação orçamental em 2025, provocada, sobretudo, pelo aumento do investimento público, a região “apresenta um crescimento robusto das receitas, com particular evidência para o aumento da receita fiscal e das transferências do Estado”.

O Governo Regional salienta que a evolução “confirma a eficácia das políticas implementadas, nomeadamente na dinamização da economia, no reforço da base fiscal e na execução de fundos europeus, permitindo criar condições para uma trajetória de reequilíbrio das contas públicas”.

A DBRS assinala ainda que o Orçamento Regional para 2026 “aponta para uma melhoria dos resultados orçamentais, beneficiando de transferências extraordinárias estimadas em cerca de 225 milhões de euros, destinadas ao investimento e à redução da dívida“, vinca o executivo.

Para o Governo Regional dos Açores, a DBRS “veio confirmar que a estratégia em curso – assente na responsabilidade financeira, na redução gradual do endividamento e no reforço da autonomia financeira – está a produzir resultados concretos”. Acrescenta que a agência também reconhece a diminuição do rácio da dívida ajustada e os progressos na redução da dívida indireta, bem como a evolução do processo de reestruturação do grupo de aviação SATA, cujo plano continua em execução.

O executivo açoriano reafirma o compromisso “com a sustentabilidade das finanças públicas regionais e com a implementação de soluções que garantam a viabilidade das empresas públicas, salvaguardando o interesse público, o emprego e a mobilidade dos açorianos”.

A concluir, reafirma a sua determinação em prosseguir “políticas de rigor financeiro, crescimento económico e valorização dos Açores”, reforçando a credibilidade externa da região e consolidando a confiança dos investidores.