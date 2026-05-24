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APS com curso sobre longevidade para atuários e não atuários

  • ECO Seguros
  • 16:01

A formação vai debater as “implicações para o setor segurador” do aumento da longevidade, desde os “seguros de saúde ao longo da vida a soluções de poupança.

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS), com o Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS (CASA), anunciou o curso “Como assegurar proteção para vidas com mais de 100 anos – Uma abordagem para Atuários e Não Atuários” que decorrerá no dia 2 de junho, entre as 09h30 e as 12h30, na sede da APS.

O objetivo da formação é debater as “implicações para o setor segurador” do aumento da longevidade, desde os “seguros de saúde ao longo da vida e soluções de poupança, até à valorização da habitação como ativo e às novas tecnologias que moldam o futuro do envelhecimento”.

Destina-se a colaboradores do setor segurador das áreas técnica, atuarial, produto, comercial, inovação e estratégia, bem como profissionais da banca, gestão de ativos, consultoria, saúde, proteção social, representantes de entidades públicas e reguladores com interesse nos desafios da longevidade e na gestão do risco associado.

O ensino deste módulo está a cargo de Ana Aragão, que possui cerca de 43 anos em atuariado e pricing de seguros de Vida e Não Vida. Este é o segundo curso do Ciclo de Formação “Os Seguros e o tempo da vida: Longevidade, Poupança e Saúde”.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, clique aqui.

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