Secretário-geral adjunto do MAI demite-se por causa do Siresp

O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, demitiu-se do cargo na sexta-feira, confirmou o ministério à Lusa, acrescentando que este foi o seu segundo pedido de demissão apresentado no espaço de um mês. Desta vez, coincidiu com a nomeação do general Paulo Viegas Nunes para um novo mandato do Siresp.

No email enviado a Luís Neves, a que a CNN Portugal teve acesso, António Pombeiro afirmou que já o tinha alertado anteriormente para situações ocorridas na empresa pública, sem que tivesse sido desencadeada qualquer averiguação interna. Pombeiro acusa o agora renomeado presidente do SIRESP de favorecimento, conflitos de interesses e decisões “eticamente reprováveis”.

A SIRESP é responsável pela gestão da rede nacional de comunicações de emergência e segurança do Estado, que assegura a ligação entre forças de segurança, bombeiros, proteção civil e emergência médica em situações críticas e de catástrofe.

Em resposta à Lusa, o gabinete do ministro Luís Neves explicou que António Pombeiro já tinha pedido a sua demissão a 28 de abril e voltou a fazê-lo um mês depois, na sexta-feira, dia 22 de maio. António Pombeiro “pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do general Viegas Nunes [para presidente do SIRESP], e de novo na passada sexta-feira, dia 22 de maio, tendo esta última sido aceite”, explicou o MAI.