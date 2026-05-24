Sons de tiros perto da Casa Branca. Suspeito neutralizado está em estado grave

Dezenas de tiros foram ouvidos este sábado junto à Casa Branca. Os Serviços Secretos dos EUA confirmaram estar a investigar relatos de disparos na esquina da 17th Street com a Pennsylvania Avenue Northwest, junto ao perímetro da Casa Branca, segundo a CNN. Um suspeito do tiroteio foi “neutralizado” e transportado para o hospital, disse um responsável das forças de segurança à Reuters.

De acordo com a mesma fonte, uma pessoa aproximou-se do posto de controlo na 17th Street e Pennsylvania Avenue, junto à Casa Branca, e começou a disparar contra os agentes. O suspeito foi transportado para o George Washington Hospital. O responsável não especificou o estado de saúde do suspeito, identificado como uma pessoa emocionalmente perturbada, disse o responsável, acrescentando que já tinha sido emitida anteriormente uma “ordem de afastamento” contra o suspeito. Segundo a CNN, o suspeito está em estado grave.

Outra pessoa terá ficado ferida nesta troca de tiros. De acordo com a CNN, será uma pessoa que passava neste local.

Agentes armados foram vistos a circular pelo relvado norte da Casa Branca e a bloquear a sala de imprensa, após os disparos ouvidos nesta zona. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI. Kash Patel escreveu no X que o FBI estava no local, apoiando os Serviços Secretos, na resposta aos disparos junto à Casa Branca, escreve o The Washington Post.

Os jornalistas que estavam no relvado norte foram levados para a sala de imprensa. No interior, os jornalistas receberam instruções para permanecer no local, enquanto agentes dos Serviços Secretos gritavam para se baixarem e alertavam para disparos. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram repórteres no recinto da Casa Branca a procurar abrigo enquanto se ouviam vários disparos. O confinamento dos jornalistas foi levantado pouco depois das 18h45, hora da costa leste dos EUA.

Donald Trump encontrava-se na residência da Casa Branca, de acordo com a CNN. O presidente norte-americano esteve na residência oficial durante todo o dia. Fez chamadas a partir da Sala Oval no âmbito das negociações para prolongar um cessar-fogo com o Irão, segundo o Washington Post.

Os tiros ouvidos junto à Casa Branca acontecem um mês depois do Jantar de correspondentes da Casa Branca, onde os repórteres e elementos da administração se baixaram ou procuraram abrigo.