Sons de tiros perto da Casa Branca. Suspeito neutralizado está em estado grave
Jornalistas ouviram dezenas de tiros juntos residência oficial do presidente dos EUA.
Dezenas de tiros foram ouvidos este sábado junto à Casa Branca. Os Serviços Secretos dos EUA confirmaram estar a investigar relatos de disparos na esquina da 17th Street com a Pennsylvania Avenue Northwest, junto ao perímetro da Casa Branca, segundo a CNN. Um suspeito do tiroteio foi “neutralizado” e transportado para o hospital, disse um responsável das forças de segurança à Reuters.
De acordo com a mesma fonte, uma pessoa aproximou-se do posto de controlo na 17th Street e Pennsylvania Avenue, junto à Casa Branca, e começou a disparar contra os agentes. O suspeito foi transportado para o George Washington Hospital. O responsável não especificou o estado de saúde do suspeito, identificado como uma pessoa emocionalmente perturbada, disse o responsável, acrescentando que já tinha sido emitida anteriormente uma “ordem de afastamento” contra o suspeito. Segundo a CNN, o suspeito está em estado grave.
Outra pessoa terá ficado ferida nesta troca de tiros. De acordo com a CNN, será uma pessoa que passava neste local.
Agentes armados foram vistos a circular pelo relvado norte da Casa Branca e a bloquear a sala de imprensa, após os disparos ouvidos nesta zona. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI. Kash Patel escreveu no X que o FBI estava no local, apoiando os Serviços Secretos, na resposta aos disparos junto à Casa Branca, escreve o The Washington Post.
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Os jornalistas que estavam no relvado norte foram levados para a sala de imprensa. No interior, os jornalistas receberam instruções para permanecer no local, enquanto agentes dos Serviços Secretos gritavam para se baixarem e alertavam para disparos. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram repórteres no recinto da Casa Branca a procurar abrigo enquanto se ouviam vários disparos. O confinamento dos jornalistas foi levantado pouco depois das 18h45, hora da costa leste dos EUA.
Donald Trump encontrava-se na residência da Casa Branca, de acordo com a CNN. O presidente norte-americano esteve na residência oficial durante todo o dia. Fez chamadas a partir da Sala Oval no âmbito das negociações para prolongar um cessar-fogo com o Irão, segundo o Washington Post.
Os tiros ouvidos junto à Casa Branca acontecem um mês depois do Jantar de correspondentes da Casa Branca, onde os repórteres e elementos da administração se baixaram ou procuraram abrigo.
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