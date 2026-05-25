5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o INE vai divulgar dados dos preços dos imóveis comerciais e o Banco de Portugal revela os dados relativos ao endividamento do setor não financeiro. Já os combustíveis vão voltar a subir. A marcar o dia está ainda o fecho das bolsas dos Estados Unidos e de Londres e o pagamento de dividendos da Mota-Engil.

Como estão os preços dos imóveis comerciais?

Esta segunda-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar o índice de preços das propriedades comerciais relativo a 2025. Os dados poderão comparar a evolução dos preços de lojas e outros estabelecimentos em relação aos preços da habitação. Em 2024, os preços dos imóveis comerciais subiram 4,7%. O aumento foi 0,8 pontos percentuais abaixo do que se observou em 2023.

BdP divulga endividamento do setor não financeiro

O Banco de Portugal (BdP) divulga os dados relativos ao endividamento do setor não financeiro de março. Em fevereiro janeiro, o endividamento do setor não financeiro, que inclui administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 0,2 mil milhões de euros, para 862,1 mil milhões de euros. Deste total, 485,0 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado e 377,1 mil milhões de euros ao setor público.

Gasóleo e gasolina vão subir ma próxima semana

Os preços dos combustíveis vão subir esta semana. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão subir dois cêntimos, de acordo com os dados do ACP. O Governo anunciou, na sexta-feira, o aumento do apoio fiscal aos combustíveis em sede de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), dada a “perspetiva” de uma “subida dos preços” do gasóleo, o mais vendido no país, e da gasolina.

Mota-Engil paga dividendo de 0,173 euros

A Mota-Engil vai proceder ao pagamento do dividendo bruto de 0,173 euros por ação a partir desta segunda-feira. A Caixa Geral de Depósitos será o agente pagador. A construtora portuguesa entrou em ex-dividendo a 21 de maio, data a partir da qual as ações são negociadas sem direito ao pagamento do dividendo, existindo um ajuste técnico no valor da ação para refletir o pagamento do dividendo aos acionistas.

Bolsas de Wall Street e Londres encerradas

Esta segunda-feira comemora-se o feriado do “Memorial Day”, nos Estados Unidos, uma data que celebra todos os militares norte-americanos mortos em combate. Por essa razão, não haverá negociação em Wall Street. Também a bolsa de Londres estará fechada.