65% das PME portuguesas continuam desprotegidas contra catástrofes naturais
Estudo da Universidade Boconi para a Generali revela vantagens para as ainda poucas PME portuguesas protegidas contra catástrofes naturais. A seguradora premiou a portuguesa GET2C.
Cerca de 65% das pequenas e médias empresas portuguesas continuam desprotegidas contra catástrofes naturais, conclui o estudo “White Paper Fostering Climate Resilience for SME’s”, desenvolvido pelo laboratório de sustentabilidade da Universidade SDA Bocconi para o Grupo Generali.
O estudo, que analisou a adoção de estratégias de sustentabilidade por parte de 1.100 PME europeias sediadas em 11 estados-membros, concluiu também que 49% das empresas de pequena e média dimensão em Portugal já adotaram medidas e ações de sustentabilidade, contribuindo para a sua resiliência climática.
Segundo o white paper, a adoção de políticas de sustentabilidade trouxe benefícios para as empresas portuguesas, sendo que 69% identificaram ganhos de competitividade, 71% reconheceram melhores condições de seguro e 61% apontaram benefícios no acesso ao crédito.
O estudo identificou ainda os entraves à adoção de medidas sustentáveis entre as empresas, como a falta de apoio institucional, a complexidade burocrática, a insuficiência de incentivos públicos, a ausência de um enquadramento legislativo claro, a escassez de recursos financeiros e o défice de competências internas.
O White Paper da Generali foi apresentado no âmbito da consagração dos vencedores SME EnterPRIZE, promovida pela Generali, em que Portugal se destacou com a GET2C, vencedora nacional deste prémio com o projeto “Viagem pelo Clima”, e duas menções honrosas atribuídas ao Centro Social do Vale do Homem e à Periplus.
Iniciativa do Grupo Generali, o SME EnterPRIZE apoia e distingue PMEs que integram a sustentabilidade nos seus modelos de negócio. Para além da GET2C, a sessão destacou um total de 11 “Sustainability Heroes”, selecionados entre mais de 8.500 empresas de 11 países.
O estudo foi apresentado em Bruxelas durante o evento de encerramento da quarta edição do SME EnterPRIZE – “Fostering Climate Resilience for European SMEs”, que contou com a presença de representantes institucionais e académicos de relevo, entre os quais Martin Hojsík, Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Jessika Roswall, Comissária Europeia para o Ambiente, Resiliência Hídrica e Economia Circular Competitiva, e Stijn Vermoote, do European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.
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