Abreu Advogados assessora Mercedes-Benz AG na alienação do negócio de veículos comerciais em Portugal

A Abreu Advogados assessorou a Mercedes-Benz AG numa operação de alienação do negócio de distribuição de veículos comerciais (Vans), através de um acordo de compra e venda de ativos.

A Abreu Advogados atuou como local counsel e a equipa foi liderada pela sócia Ana Sofia Batista, envolvendo também António Vidal, Sofia Silva e Sousa, Armando Martins Ferreira e Maria José Almeida Ricardo. O escritório acompanhou os potenciais compradores e respetivos assessores, reviu e negociou o contrato de aquisição e coordenou o processo de signing.

“A operação apresentou um grau elevado de complexidade jurídica, nomeadamente na qualificação do negócio e na análise das suas implicações fiscais, exigindo uma abordagem integrada e multidisciplinar”, refere a firma em comunicado.