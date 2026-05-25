Abreu Advogados assessora Mercedes-Benz AG na alienação do negócio de veículos comerciais em Portugal
A Abreu atuou como local counsel e a equipa foi liderada pela sócia Ana Sofia Batista, envolvendo também António Vidal, Sofia Silva e Sousa, Armando Martins Ferreira e Maria José Almeida Ricardo.
A Abreu Advogados assessorou a Mercedes-Benz AG numa operação de alienação do negócio de distribuição de veículos comerciais (Vans), através de um acordo de compra e venda de ativos.
A Abreu Advogados atuou como local counsel e a equipa foi liderada pela sócia Ana Sofia Batista, envolvendo também António Vidal, Sofia Silva e Sousa, Armando Martins Ferreira e Maria José Almeida Ricardo. O escritório acompanhou os potenciais compradores e respetivos assessores, reviu e negociou o contrato de aquisição e coordenou o processo de signing.
“A operação apresentou um grau elevado de complexidade jurídica, nomeadamente na qualificação do negócio e na análise das suas implicações fiscais, exigindo uma abordagem integrada e multidisciplinar”, refere a firma em comunicado.
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