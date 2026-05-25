Auchan distribui 5,7 milhões de euros pelos trabalhadores em Portugal
Em média, cada trabalhador da Auchan vai receber 550 euros, como parte da iniciativa da partilha de resultados. No total, a retalhista vai distribuir 5,7 milhões de euros pelos empregados em Portugal.
A Auchan anunciou esta segunda-feira a distribuição de cerca de 5,7 milhões de euros pelos 11 mil trabalhadores que tem sob a sua alçada em todo o país, relativos aos resultados do último ano. Em média, cada trabalhador receberá 550 euros, indica a retalhista.
“A Auchan Retail Portugal anuncia a distribuição de 5,7 milhões de euros referentes aos resultados de 2025. Esta iniciativa reafirma o compromisso da empresa com uma cultura de reconhecimento e partilha. Ao longo dos últimos 12 anos, esta iniciativa já permitiu distribuir um total acumulado de 49 milhões de euros”, informa a empresa numa nota enviada esta manhã às redações.
De acordo com a distribuidora de origem francesa, a partilha de resultados é um dos elementos do pacote de compensação dos trabalhadores, que vai, assim, além da remuneração base (sendo que, neste momento, o salário médio mensal para um operador de loja é de 1.265 euros).
Outros elementos desse pacote são um desconto de 8% em compras em todas as lojas Auchan, o apoio social da Fundação Pão de Açúcar a colaboradores e respetivas famílias, e a ValPortugal, programa que permite a aquisição de ações do grupo, tornando cada trabalhador num coproprietário do negócio.
“Após a integração da operação Minipreço, todos estes benefícios foram integralmente estendidos aos novos colaboradores”, garante a retalhista.
“A partilha de resultados é um dos momentos mais simbólicos da nossa cultura e uma expressão concreta da nossa marca empregadora. É a nossa forma de agradecer e reconhecer o empenho diário dos nossos mais de 11 mil colaboradores, que são os verdadeiros embaixadores da nossa marca e o motor do nosso sucesso. Acreditamos que cuidar das nossas pessoas é essencial para construir uma empresa mais forte, mais justa e mais humana“, afirma Clara Costa, diretora de pessoas e sustentabilidade da Auchan Retail Portugal.
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