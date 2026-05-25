Trabalho

Auchan distribui 5,7 milhões de euros pelos trabalhadores em Portugal

Em média, cada trabalhador da Auchan vai receber 550 euros, como parte da iniciativa da partilha de resultados. No total, a retalhista vai distribuir 5,7 milhões de euros pelos empregados em Portugal.

A Auchan anunciou esta segunda-feira a distribuição de cerca de 5,7 milhões de euros pelos 11 mil trabalhadores que tem sob a sua alçada em todo o país, relativos aos resultados do último ano. Em média, cada trabalhador receberá 550 euros, indica a retalhista.

“A Auchan Retail Portugal anuncia a distribuição de 5,7 milhões de euros referentes aos resultados de 2025. Esta iniciativa reafirma o compromisso da empresa com uma cultura de reconhecimento e partilha. Ao longo dos últimos 12 anos, esta iniciativa já permitiu distribuir um total acumulado de 49 milhões de euros”, informa a empresa numa nota enviada esta manhã às redações.

De acordo com a distribuidora de origem francesa, a partilha de resultados é um dos elementos do pacote de compensação dos trabalhadores, que vai, assim, além da remuneração base (sendo que, neste momento, o salário médio mensal para um operador de loja é de 1.265 euros).

Outros elementos desse pacote são um desconto de 8% em compras em todas as lojas Auchan, o apoio social da Fundação Pão de Açúcar a colaboradores e respetivas famílias, e a ValPortugal, programa que permite a aquisição de ações do grupo, tornando cada trabalhador num coproprietário do negócio.

“Após a integração da operação Minipreço, todos estes benefícios foram integralmente estendidos aos novos colaboradores”, garante a retalhista.

“A partilha de resultados é um dos momentos mais simbólicos da nossa cultura e uma expressão concreta da nossa marca empregadora. É a nossa forma de agradecer e reconhecer o empenho diário dos nossos mais de 11 mil colaboradores, que são os verdadeiros embaixadores da nossa marca e o motor do nosso sucesso. Acreditamos que cuidar das nossas pessoas é essencial para construir uma empresa mais forte, mais justa e mais humana“, afirma Clara Costa, diretora de pessoas e sustentabilidade da Auchan Retail Portugal.

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