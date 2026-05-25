Bombeiro ferido em incêndio no armazém da DHL em Vila Franca de Xira

Um bombeiro sofreu esta segunda-feira ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que atinge um complexo de armazéns logísticos da DHL em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

“Confirma-se uma vítima, um bombeiro, ferido leve por trauma, que foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira”, disse à agência Lusa o comandante de permanência às operações do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, Bartolomeu Castro.

Segundo um ponto de situação feito às 15:20, o incêndio estava a ser combatido no local por 130 operacionais, apoiados por 50 veículos. O fogo, cujo alerta foi dado às 12:55, teve início na zona de cobertura de um complexo de armazéns da DHL, em Vialonga.

A proteção civil adiantou ainda que existem alguns condicionamentos de trânsito na estrada de acesso direto aos armazéns, “de forma a permitir a movimentação e o posicionamento dos meios de socorro”.