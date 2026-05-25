Como preparar uma candidatura em poucos dias

Com o fim da fase de 35% de desconto a aproximar-se, muitas autarquias podem sentir que já não vão a tempo de submeter uma candidatura. No entanto, a experiência das últimas edições do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros mostra o contrário: não é necessário começar do zero nem ter um processo complexo para participar.

Na maioria dos casos, o projeto já existe. O que falta é apenas organizá-lo e apresentá-lo de forma clara.

O primeiro passo é simples: identificar um projeto com impacto – uma iniciativa já implementada, com resultados visíveis e relevância para a comunidade. A partir daí, a candidatura constrói-se com base numa estrutura direta: qual foi o problema identificado, que solução foi aplicada e que resultados foram alcançados. Veja todos os pormenores sobre como preencher a sua candidatura aqui.

Mais do que extensão ou detalhe excessivo, o que faz a diferença é a clareza. Uma candidatura objetiva, bem estruturada e focada no impacto pode ser preparada em pouco tempo e ter um desempenho muito positivo na avaliação.

Outro ponto importante é não adiar. À medida que o prazo se aproxima, aumenta a pressão interna e diminui a margem para revisão. Submeter a candidatura agora permite não só beneficiar do desconto, como garantir um processo mais tranquilo e organizado.

O Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros distingue projetos com impacto real e esses projetos já existem em muitas autarquias.

A questão é apenas uma: vai deixá-lo de fora ou ainda vai a tempo de o mostrar?