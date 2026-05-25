É hoje. Ferrari apresenta o seu primeiro elétrico

O Luce terá quatro portas, velocidade máxima de 310 quilómetros por hora e preço acima de meio milhão de euros.

Até agora só se conhecem umas poucas imagens do carro, e são do interior, mas a situação está prestes a mudar. A Ferrari apresenta esta segunda-feira à noite, em Roma, o Luce, o seu primeiro carro totalmente elétrico. O modelo terá preço superior a 500 mil euros, de acordo com a Reuters.

O Luce terá quatro portas e velocidade máxima de 310 quilómetros por hora. As primeiras entregas a clientes deverão começar em outubro, segundo a empresa.

O lançamento acontece num momento de menor procura por desportivos elétricos, segundo a Reuters. A Ferrari adiou um segundo modelo elétrico pelo menos até 2028 e reduziu a meta de modelos totalmente elétricos para 20% da gama em 2030, face ao objetivo anterior de 40%., e continuará a produzir modelos híbridos e com motores de combustão interna. Em fevereiro, Vigna disse que a Ferrari abriria encomendas do Luce em março, após uma reação inicial muito positiva dos clientes.

Foi sob a liderança do presidente executivo Benedetto Vigna que a marca investiu em eletrificação, incluindo um novo edifício em Maranello, sede da Ferrari. O estúdio LoveFrom, do antigo designer da Apple Jony Ive, participou no desenvolvimento do modelo.

O carro nasce no meio de uma guerra conhecida em março deste ano. Três semanas após a construtora italiana revelar o nome do seu primeiro veículo elétrico, a Mazda registou a marca “Luce” no seu mercado doméstico, numa jogada amplamente interpretada como uma tentativa de bloquear a Ferrari.