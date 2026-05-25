EDP Renováveis vai construir e vender projeto solar nos EUA por 300 milhões

A EDP Renewables, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, assinou um acordo para a construção e venda de ativos nos Estados Unidos, no âmbito do qual a empresa irá construir e desenvolver um projeto solar, informa a empresa em comunicado.

O negócio foi fechado com a Appalachian Power Company (“APCO”), uma subsidiária da American Electric Power. A EDPR irá construir e desenvolver um projeto solar de 100 megawatts nos Estados Unidos América (EUA), com um valor estimado de 300 milhões de dólares. A previsão é que o projeto entre em operação em 2028, momento em que a transação deverá ser concluída.

Para já, o projeto está sujeito a aprovações – condições suspensivas, regulatórias e outras condições habituais para uma transação desta natureza. Desde 2019, a EDPR celebrou quatro transações de natureza semelhante nos EUA, das quais duas nos últimos seis meses, informa ainda a cotada no comunicado partilhado através da página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“Este novo acordo é mais um indicador do posicionamento estratégico da EDPR nos EUA como um player relevante no setor das energias renováveis” e “contribui para uma maior visibilidade sobre as adições de capacidade bruta, bem como sobre os encaixes e ganhos com rotação de ativos”, escreve a empresa, na mesma nota aos investidores.