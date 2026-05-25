Endividamento da economia sobe 5,4 mil milhões de euros em março

O endividamento da economia subiu 5,4 mil milhões de euros em março face ao mês anterior, para 868,1 mil milhões de euros, com a principal fatia a dizer respeito às empresas e famílias, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Do bolo total, 489,3 mil milhões de euros do endividamento respeitavam ao setor privado e 378,8 mil milhões de euros às Administrações Públicas e empresas públicas.

No setor privado, registou-se um aumentou 3,8 mil milhões de euros, com o endividamento dos particulares a subir 1,6 mil milhões de euros, essencialmente perante os bancos, por via do crédito à habitação (+1,2 mil milhões de euros), e o das empresas privadas a aumentar 2,2 mil milhões de euros.

A influenciar a evolução da dívida das empresas esteve principalmente o incremento do financiamento obtido junto do setor financeiro (+1,6 mil milhões de euros) e do exterior (+0,6 mil milhões de euros). “Em ambos os casos, as empresas financiaram-se por via de empréstimos e de títulos de dívida”, explica o Banco de Portugal.

No caso do setor público, o endividamento subiu 1,7 mil milhões de euros, refletindo, sobretudo, o aumento de dois mil milhões de euros no setor financeiro, devido ao investimento em títulos de dívida pública pelos bancos, e perante de 1,2 mil milhões de euros nas Administrações Públicas, por via do aumento das responsabilidades em depósitos junto do Tesouro e dos títulos de dívida em carteira deste setor.

Em sentido inverso, o endividamento reduziu-se em 1,8 mil milhões de euros perante o exterior, em resultado do vencimento de Bilhetes do Tesouro.